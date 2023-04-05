中國女留學生遭撕票　19歲泰國籍少女自首　承認曾向匪徒提議綁架

中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍一案有新進展。4月5日，浙江溫州市公安局通報稱，3名涉案綁匪在湖北襄陽被捕，目前被溫州市警方刑事拘留。

微博@泰國星暹新聞消息，一名19歲泰國籍涉案女子昨日（4日）到警局自首。受害者父親已赴泰處理女兒的身後事。



消息指，19歲泰國籍涉案女子Chanida Mathong自首，並交代她曾安排受害人與3名綁匪見面，且就綁架和棄屍的事向綁匪提供建議。警方以蓄意謀殺、通過綁架或限制人身自由索取贖金、合夥藏匿拋屍等罪名，將她送往暖武里府法院拘留，拒絕保釋。

警方通報稱，3名綁匪分別為22歲的陳某康、24歲的周某甲及22歲的周某乙，均為河北邢台人，在湖北襄陽落網。

泰國警方表示，泰國國家移民局已派員飛往北京，泰方偵查人員將與中方共同審訊3名綁匪。本案疑犯及受害者均為中國籍人員，案件雖在境外發生，但疑犯在中國境內落網，因此可以在中國偵辦起訴，毋須引渡至泰國。

按照案件偵辦流程，泰國警方將協助收集案件發生前後的證據以及相關的報案記錄，並將相關資料交給中方以便法庭審理使用。

《封面新聞》報道，3名綁匪的家長均拒絕發表意見；陳某康的父親更表示「不知道兒子被抓」。

在綁匪陳某康長大的村莊中，村民都對此事閉口不提。陳某康所在的村委會工作人員介紹，該村戶籍人口6000多人，年輕人都外出打工，村內只剩下1500多人，均為長者和兒童，大部分村民的家門都上鎖。

年老的村民不知陳某康是誰，少數幾個中年人對陳某康的印像停留在10歲左右，「他父親有兄弟三人，他家排行老二，早些年在縣城（現在的邢台市南和區）買了房，村裏很少回來。只有一個年邁的爺爺住在村裏」。

陳某康的爺爺聽力障礙嚴重。他透露，已經很久沒接到兒子的電話，也對陳某康犯案的情況尚不知情，只稱「孫子去北京學理髮去了」。

有村民表示，在網上得悉陳某康犯案，這與他們印像中的陳某康很大差別，「小時候是個姑娘性格，沉穩，話少，不像別的小子吊兒郎當。別人登高爬低摘榆錢，他從來不搞」。

村民稱，陳某康中學輟學後在縣城學理髮，不知何時去了北京，更不知何時去了泰國，「我們這沒聽說誰去泰國打工，不知道他怎麼過去的」。

另有村民稱，2月份曾看過陳某康回村，「看著就是普通人，不像別的學理髮的人，他不染頭髮，也不奇裝異服，主動跟我打招呼，把我喊哥哥」。

周某甲和周某乙居住的村莊在10公里之外。有村民介紹，周某甲的父母早年離婚，他一直跟着母親生活，父親則在兩村交界處經營飯店。

據早前報道，泰國警方調查得知，綁匪事先調查死者背景，得知其父親是一名音樂老師，且家世殷實，於是計劃在死者3月初在曼谷吞武里大學讀大三時，引誘她愛上其中一名綁匪。3名綁匪同樣在3月初入境泰國，並租住別墅和車輛，綁架死者後向其父親勒索50萬（人民幣，下同）的贖金。