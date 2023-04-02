泰國殺妻斂財｜墮崖孕婦3年後再次站立行走：我要創造第二次奇蹟

2019年6月9日，中國一名王姓孕婦與丈夫俞某冬在泰國遊玩時，丈夫為侵吞巨額財產而將其推下懸崖。王女士全身多處受重傷骨折，雖然胎兒當時安然無恙，但治療期間的藥物令胎兒發育異常，最後只能讓5個半月大的胎兒流產。

昨日（1日）王女士在微博公開自己的康復過程，經過3年的康復治療，王女士終於能夠再次站起，她表示，「既然創造過一次奇蹟，就要創造第二次奇蹟」。



據此前報道，2019年6月9日，來自江蘇的王姓孕婦與丈夫到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩，期間王女士從高崖跌落，渾身多處受傷，胎兒倖存。她在醫院見到丈夫時當場質問：「為甚麼這麼對我？」

事發後，丈夫稱途中去洗手間，回來後不見妻子身影，發現有救護車上山，才知妻子墮崖受傷。而王女士也向警方表示，因懷孕頭暈而墮崖。但經過泰國警方暗訪後，確認王女士並非失足墮崖，而是遭妄想得到巨額財產的丈夫推下山崖。

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案件於2020年3月在泰國烏汶府法院一審宣判，丈夫俞某冬犯蓄意謀殺罪，被判處終身監禁。但是2021年，泰國法院二審宣判認定，丈夫俞某冬是一時衝動，沒有提前謀劃實施謀殺，故裁定改為其監禁10年。

王女士被推下懸崖後，全身17出骨折「渾身能斷的全斷了」，打了100多根鋼釘。在最新的影片中王女士也稱，她曾被醫生告知有可能終身不能行走。但3年中她從未放棄，一直在進行醫療康復和手術，就像是一個嬰兒一樣，需要重新學習拉伸以及做各種動作等等。這個過程不僅痛苦，而且非常磨練心智。

在影片中，她表示對生活仍充滿希望，「我相信奇蹟是可以創造的，既然可以創造一次奇蹟，我也可以創造第二次奇蹟。」

事件回顧：泰國殺妻斂財｜孕婦遭推落崖1年後自述痛苦經歷：仿如從地獄回來