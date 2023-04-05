受疫情影響廣東去年外來人口減少近70萬　當局料今年逐步恢復增長

廣東作為全國人口第一大省，外來人口規模佔總人口的23.5%，同樣位居全國之首。但受新冠疫情等因素影響，大量外來人口出現回流返鄉的階段性現象，全省2022年省外流動人口減少了69.2萬人。不過，當局預計，廣東省今年常住人口將逐步恢復穩定增長。



廣東全省2022年省外流動人口減少了69.2萬人。（視覺中國）

廣東省統計局指，作為外省務工人員輸入大省，廣東省外流入人口來源地前五省份分別為廣西、湖南、河南、湖北、四川，由於去年疫情防控政策持續時間較長，多地外省務工人員回流返鄉。根據2022年大數據情況，廣東手機訊號流出量大於流入量。廣州自去年10月以來，不同區域相繼有疫情發生，後期疫情波及全省大部分地區，且臨近年底，部分省外流動人口選擇暫時返鄉。

2022年，廣東常住人口12656.8萬人，佔全國人口總量的8.97%，常住人口數量繼續保持全國第一位；廣東戶籍人口10049.7萬人，增加102.8萬人，增長1.03%，成為全國常住人口與戶籍人口同時達到過億體量的省份。

廣東省統計局還指，隨著防控政策優化調整，新冠病毒感染實施「乙類乙管」，廣東社會經濟發展將逐步恢復正常，跨省流動人口將繼續選擇流入廣東。2023年1月返鄉的跨省流動人口，2月已有84%回流廣東，「隨著經濟社會發展，廣東人口規模及其結構優勢將長期保持穩定，勞動力資源依然豐富，常住人口保持長期穩定增長趨勢不會改變。預期2023年廣東常住人口將逐步恢復穩定增長。」