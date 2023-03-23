內地近20省份公布最新人口數據　遼寧降幅最大　浙江實現全省增長

《每日經濟新聞》報道，近日，內地近20個省份陸續公布最新人口數據，多省份常住人口出現下降。其中，遼寧省2022年全年死亡人口數量為出生人口數量的2.2倍，減少32.4萬人，降幅最大。同時，浙江省人口增長數據排首位，2022年全省11個市全部實現人口增長，主要來源為機械增長，即人口遷入。

據中國國家統計局今年1月發布的數據，2022年全國人口總計減少85萬人。



近日，內地多個省份（區、市）統計局發布最新統計公報，公布了常住人口和出生人口、死亡人口等數據，多個省（區、市）常住人口出現下降：

（圖 / 《第一財經》整理）

3月21日，北京市統計局發布《北京市2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2022年末，北京全市常住人口2184.3萬人，同比上年減少4.3萬人。同時，北京全年實現地區生產總值41610.9億元（人民幣，下同），比上年增長0.7%。就業、物價形勢總體穩定，全年居民消費價格同比上漲1.8%，呈現溫和上漲態勢。城鎮調查失業率均值為4.7%，運行在年度調控目標內。

（圖 / 北京市統計局）

遼寧省統計局日前公布統計公報顯示，2022年末，遼寧省常住人口4197 萬人，同比上年減少32.4萬人。其中，城鎮人口3064萬人，佔常住人口的比重為73.00%，鄉村人口1133萬人，佔27.00%。同時，2022年遼寧省出生人口為17.2萬人，出生率為4.08‰；死亡人口38.1萬人，死亡率為9.04‰；人口自然增長率為-4.96‰，死亡人口數量約為出生人口數量的2.2倍。從年齡結構上看，60周歲及以上人口1158萬人，佔27.59%。

長白山，白雪皚皚。（圖 / VCG）

《2022年浙江省人口主要數據公報》顯示，2022年末，浙江省全省常住人口為6577萬人，比2021年末增加37萬人，浙江省11個市全部實現人口增長。相關數據同時顯示，16-59歲人口為浙江省常住人口的主要部分，達4341萬人，佔總人口的66.0%。同時，2022年浙江省出生人口41.2萬人，死亡人口40.9萬人，自然增加人口為0.3萬人，人口增長更多依靠機械增長，即人口遷入。

（圖 / 浙江省統計局）

同時，據媒體統計，2022年出生人口降幅超過10%的省份包括河北、安徽、廣西、湖南、湖北、江西、福建、甘肅、遼寧、內蒙古、海南。湖北、安徽、江西、江蘇、廣西等省份常住人口增量達到10萬人及以上。