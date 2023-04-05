美國兩黨議員共18人出席　蔡英文麥卡錫會面後將發表公開談話

台灣總統蔡英文中美洲訪問行程已完成，回程時再過境美國，將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美西時間4月5日於加州的列根總統圖書館會晤，並有多位美國眾議院跨黨派議員參與。台媒報道指，兩人在閉門會議之後，將分別發表公開談話。



台媒《ETtoday新聞雲》報道指，根據規劃，蔡英文預計於北京時間4月6日凌晨1點（美西時間4月5日上午10點）抵達列根總統圖書館，與麥卡錫進行閉門會晤，在會晤之前將公開進行合照，閉門會議之後，兩人將分別發表公開談話，隨後再進行午宴，相關活動預計進行到北京時間凌晨4點半左右。

這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，也是台美自1979年斷交以來，台灣總統第三度與美國眾議院議長會談。

中國大陸5日宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，台灣總統府發言人林聿禪對此表示，相關單位密切掌握區域周邊情形，蔡英文在第一線拚外交，也即時掌握狀況。林聿禪又呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

據早前報道，麥卡錫辦公室公布民主共和兩黨眾議員名單，包括麥卡錫本人在內，共有18位美國眾議員出席。