蔡英文與麥卡錫會面名單公布　兩黨議員共18人出席

蔡英文預定在美國當地時間4月5日，於加州列根圖書館會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。麥卡錫辦公室公布民主共和兩黨眾議員名單，包括麥卡錫本人在內，共有18位美國眾議員出席。



根據麥卡錫辦公室公布的名單，主要與會者包括眾院民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）、共和黨眾院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）與民主黨首席議員克利希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi），還有共黨眾院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）。

根據名單，其他與會者還包括了眾院中國問題特別委員會的8名兩黨議員。共和黨眾議員有希門尼斯（Carlos Gimenez）、欣森（Ashley Hinson）、莫萊納爾（John Moolenaar）、朴銀珠（Michelle Steel）跟威特曼（Rob Wittman）。

民主黨眾議員則有莫爾頓（Seth Moulton）、卡爾薩考（Haley Stevens）跟托雷斯（Ritchie Torres）。

其他與會議員還有共和黨的匡希恆（John Curtis）、凱利（Trent Kelly）、史密斯（Adrian Smith）與津克（Ryan Zinke），與民主黨的布朗利（Julia Brownley）。