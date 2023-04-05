有片｜馬克龍坐專機抵北京　央視畫面現鞏俐夫婦同機隨行

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日下午抵達北京，正式展開對中國的三天訪問。據了解，法國總統馬克龍乘坐專機抵達北京，有網民從央視新聞的鏡頭中發現，著名女演員鞏俐和她的老公Jean-Michel Jarre也出現在馬克龍的專機裡，是隨行代表團的一員。



據央視報道，應國家主席習近平邀請，馬克龍將於4月5日至7日對中國進行國事訪問。馬克龍對於這次訪華行程非常重視，隨行訪問的還有由多位法國政府高級官員、60多位法國企業家及20多位文化界人士組成的政府代表團。

央視新聞獨家播出馬克龍專機抵達北京的新聞後，多位網民發現，從馬克龍專機機艙裡走出的隨行人員中，居然出現了鞏俐的身影，而走在她前面的正是她的法國老公Jean-Michel Jarre。

央視截圖可以看到鞏俐和馬克龍搭乘同個專機，老公在她前方提著行李。（微博）

許多微博KOL也馬上轉發央視報道，截圖分享「鞏俐夫婦隨同馬克龍來了北京。」鞏俐粉絲也開心分享稱「失蹤人口鞏皇回歸」，並對著模糊的截圖感慨，「姐夫真的很貼心，一個人拎著兩個箱子悶頭朝前走，讓我們姐姐獨自美麗」，亦有網民表示，「歡迎鞏俐回家。」

據一位法語翻譯微博KOL介紹，此次隨行來華的馬克龍訪問團中有多位與中國淵源頗深的法國著名藝術家，比如曾執導電影《狼圖騰》、與中國電影有深度合作的著名電影導演尚-積葵·阿諾（Jean-Jacques Annaud）、法國電子音樂先驅人物、1980年代就曾在中國舉辦演出的讓－米歇爾·雅爾（Jean-Michel Jarre），即鞏俐老公。

內媒指出，雖然Jean-Michel Jarre是世界級的音樂家，但有很多中國網友是通過鞏俐才熟悉了他。2019年5月，54歲的鞏俐與71歲的Jean-Michel Jarre一起參加法國戛納電影節，並在機場牽手亮相，大方面對前去接機的媒體，隨後向媒體確認兩人已經結婚。

《極目新聞》報道，過去幾年間，鞏俐夫妻倆多次出現在公眾鏡頭裡，時常一起甜蜜度假，或是結伴參加藝術類活動。

2019年鞏俐與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，婚後隨老公定居法國：

