馬克龍訪華聚焦3方面　英媒：空中巴士與中國商新訂單

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日至7日國事訪問中國，前往北京與廣州。據法國方面指，此行聚焦3個方面，包括戰略問題、經濟關係等，英媒3日引述消息人士報道，法國空中巴士（Airbus）正與中國商討新訂單。



在訪問期間，馬克龍會跟中國國家主席習近平舉行會談，然後也將會晤中國國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際，馬克龍還會赴廣州參觀。

據中國外交部指，習近平與馬克龍會共同規劃和引領中法關係未來發展，加強中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

根據法國方面發放的新聞稿，表明這次訪問將涵蓋3個主要方面，即戰略問題與國際危機、合作應對重大全球挑戰，還有經濟關係。

圖為2023年3月10日，法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮與英國首相出席聯合記者會時發表講話。（Getty）

在戰略問題與國際危機方面，法方談到兩國元首會就烏克蘭問題深入交流，朝着恢復和平的方向努力，雙方還將探討中東、非洲地區的全球危機，以及印太地區的緊張局勢。

在合作應對重大全球挑戰方面，兩方會探討脆弱經濟體在增長和轉型方面遇到的融資挑戰及其債務問題，法方並指「作為最脆弱國家的主要債權國，中國在制定和落實持久解決方案方面發揮着核心作用」。

還有在經濟領域，法國重申會致力維護法企利益，確保與中國之間的平衡經濟關係能夠造福法國企業及消費者。事實上，馬克龍這次外訪會帶同企業高層同行，包括空中巴士（Airbus）與阿爾斯通（ Alstom）的代表，外界預料空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）會現身。

路透社4月3日指，空中巴士正與中國商討新一輪的飛機訂單，圖為空中巴士標誌（Getty）

路透社3日引述來自政府與行業的消息人士指，空中巴士正與中國商討新一輪的飛機訂單，消息人士指細節尚未確定。2022年7月時，中國三大航企公布向空中巴士合共購買292架A320NEO飛機的巨額訂單。

馬克龍此行除了到訪北京，還會前往廣州，據《政治報》（Politico）引述來自愛麗舍宮（Elysée Palace）的消息人士談到，馬克龍將成為第1位訪問廣州的法國總統，此外廣東是習近平父親習仲勛曾經主政的地方。