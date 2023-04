法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)及歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen),將於4月5日至7日同期訪華。 在此之前,兩人3日在巴黎愛麗舍宮會面,商討了烏克蘭危機、能源問題,以及他們即將訪華的行程。

馮德萊恩European Commission President Ursula von der Leyen leaves after an EU summit at the European Council building in Brussels, Belgium March 24, 2023. Olivier Matthys/Pool via REUTERS(Reuters)