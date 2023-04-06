中法藝術節開幕　演員黃渤出貓逗笑馬克龍　鞏俐夫婦現身捧場

4月5日晚，剛剛抵達中國進行國事訪問的法國總統馬克龍現身北京一間美術館，出席第17屆「中法文化之春」藝術節開幕式。

活動現場，擔任揭幕嘉賓的馬克龍與本屆藝術節宣傳大使、中國演員黃渤同台亮相，兩人在台上握手互動，為開幕式奉上諸多亮點。

與馬克龍一同到訪中國的鞏俐和老公Jean-Michel Jarre也現身觀眾席，為活動捧場。



據《中華網》報道，開幕式上，黃渤作為宣傳大使宣布第十七屆「中法文化藝術之春」正式開幕。他表示，作為一名演員能夠參與這次藝術節是他的榮幸，也希望通過自己的表演，向觀眾展示中華文化的魅力。

馬克龍亦在現場發表講話稱，藝術是人類共同的語言，能夠跨越國界、種族和文化的隔閡。他強調了中法兩國在文化領域的重要性，並希望這次藝術節能夠促進中法兩國人民的友誼，加深彼此了解。

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當晚現場氛圍輕鬆，尤其是黃渤用法文講話的環節，只說了一個單詞就忍不住出貓偷看寫在手心的「法文秘笈」，成功逗笑現場嘉賓。馬克龍見狀也笑著走到黃渤身邊，兩人自然握手交談；馬克龍還親自糾正黃渤的法文發音。二人的互動成為當晚亮點，觀眾席上的鞏俐夫婦也多次鼓掌，現場笑聲一片。

據悉，「中法文化交流之春」在2006年創立，活動旨在通過視覺藝術和舞台藝術等表現形式推進中法文化的交流和互動。本屆藝術節以「文化連心，未來合作」為主題，持續兩周，期間將舉辦音樂會、戲曲表演、舞蹈、美術展等。