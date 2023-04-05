馬克龍展開中國三天國事訪問　重申北京不應軍事援助俄羅斯

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日下午抵達北京，正式展開對中國的三天訪問。而他訪華前曾與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，同意在訪華期間敦促中國加快促成烏克蘭和平。



馬克龍抵達北京後，隨即發表講話，稱中國與俄羅斯的密切關係，在解決俄烏戰爭上可以發揮作用。他認為，歐洲與中國保持對話非常重要，指這種對話不應只有俄羅斯獨享。

他同時重申，假如中國向俄羅斯提供用於俄烏戰爭的武器，將違反國際法，而且戰爭持續下去亦不符合北京的利益。

中歐貿易問題亦是馬克龍今次訪華的重點之一，他表示需要為歐洲的工業解除風險，但同時不應將雙方的貿易關係完全分開。

路透社報道，法國總統府愛麗舍宮的聲明強調，兩位領導人都期望與中國接觸，以加速烏克蘭戰爭的結束，並參與該區域可持續和平的建設。

此外，馬克龍和拜登都希望，中國能夠為全球北方和南方的團結做出貢獻，並為氣候和生物多樣性制定共同議程。

馬克龍5至7日訪問中國三天，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦同行，亦是兩人自2019年後首度訪華。