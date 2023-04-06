內媒指申報亞洲盃期間　中國足協60人揮霍5000萬元

撰文：孫聖然
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中國足協多名官員相繼因涉嫌違法違紀被查。內媒披露，近兩年申辦亞洲盃期間，有60多名足協內部人員揮霍了5000萬元（人民幣，下同）。

近兩年申辦亞洲盃期間，有60多名足協內部人員揮霍了5000萬元人民幣。（網上圖片）

據了解，中國足協於2015年底正式確認申辦2023年亞洲盃。2019年6月4日，在巴黎召開的亞足聯特別代表大會上，亞足聯宣布，2023年的第十八屆亞洲盃由中國承辦。一年半後，亞足聯及亞洲盃中國組委會確定北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門和蘇州10座城市為2023年中國亞洲盃承辦城市。

中國組委會以中國足協名義向各賽區收取了「申辦費」，收款帳戶為中國足協。「申辦費」最低是1500萬元，封頂是3000萬元。1500萬元只是承辦小組賽，如果要承辦小組賽後的淘汰賽階段比賽，費用將會最高增加到3000萬元。

不過，2022年5月亞足聯和亞洲盃中國組委會確認了「中國足協告知：亞足聯不能舉辦2023年亞洲盃決賽階段比賽」的消息，第十八屆亞洲盃將易址舉行。於是2023年亞洲盃中國組委會結束使命開始善後，其中退還各賽區城市的承辦費是一項重要工作。「申辦費」都是由各賽區城市在財政費用借支，部分城市的財政局從2022年5月中下旬已經開始詢問、催促歸還「申辦費」的事情。

國家體育總局副局長杜兆才被查一周前曾參加足協反腐警示會。（網上圖片）

據報道，2023年亞足聯亞洲盃中國組委會是2020年10月成立的，兩年後解散時大概有60多人。兩年時間內，60多名足協官員和工作人員揮霍了5000萬元，給各承辦城市留下了深刻的「疤痕」，他們的職位包括參加會議、組織比賽、處理遊戲和裁判的投訴等。

報道稱，與兩年前相比，上述60多人都有更大幅度的加薪和獎金，當中一些人的薪水甚至提高了50％以上，同時還得到了數百萬元的獎金。而除了高薪和獎金之外，中國足協還向一些職位派發豪華座椅、優質餐飲和免費住房等福利待遇。

值得注意的是，中國男足前主教練李鐵、中國足協原秘書長劉奕、常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協紀律委員會主任王小平、競賽部部長黃松、中國足協原副主席于洪臣、中超聯賽有限責任公司原總經理董錚、國家體育總局副局長杜兆才等人先後落馬。

內媒報道指，杜兆才被審查調查，是中國足球13年迷途階段的結束。杜兆才來到中國足協的五年多時間，把中國足球的各種問題加速惡化，最終演化成現在的局面。

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