4遊客雙料自殺　張家界玻璃棧道暫關閉　外媒曾評為最驚險景點

4月4日下午，4名遊客（3男1女）在湖南張家界天門山景區服毒後跳崖，3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。4月6日，天門山景區回應稱景區正常開放，玻璃棧道已關閉，跳崖事件發生後，警方已介入調查。



據了解，2018年有外媒近日梳理出5個中國最驚險刺激的戶外景點，當中包括湖南天門山、北京石林峽及陜西華山等。其中位於湖南張家界天門山的玻璃棧道排名第一，海拔最高點達1430米。



外媒當時指出，中國「正在尋找新鮮，而且驚心動魄的景點」去吸引來自世界各地的遊客。當中湖南天門山、北京石林峽、陜西華山、河北東太行及雲南虎跳峽，都名列其中。



憾事發生後，許多網民認為景區無端受牽連，認為如果景區受影響應該求償；但亦有網民認為玻璃棧道確實看著很危險，「玻璃棧道能讓遊客翻越，是否也有安全隱患」。但亦有不少網民反駁稱，「沒玻璃棧道，隨便找個懸崖峭壁也是跳啊，誰攔得住啊?」、「一心尋短見的人，有一萬種方法自殺。」

外媒盤點中國最驚險的戶外景點：

1.湖南天門山

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位於湖南張家界永定區的天門山，因自然奇觀天門洞而得名。不過最驚險的則可算是景區當中的盤龍崖玻璃棧道，該棧道全長60米、寬1.6米，因站在玻璃棧道上能俯瞰天門山99道彎盤山公路而得名。該棧道以其絕壁淩空的恢弘氣勢備受遊客青睞，環繞在山頂就像是一個恐怖光環。

玻璃棧道懸於山頂西線，最高處海拔1430米，是張家界天門山景區繼懸於峭壁之上的鬼谷棧道、憑空伸出的玻璃眺望台、從玻璃台可以看見下面。

天門山玻璃棧道玻璃台伸出棧道有4到5米可專供遊人拍照，是繼橫跨峽谷的木質吊橋後打造的又一試膽力作。

2.北京石林峽

北京石林峽玻璃觀景平台。（視覺中國）

位於北京市東北部平谷區的石林峽，為黃松峪地質公園的核心景區，緣於峽谷內4座峭拔挺秀的石林峰群而得名。當中，號稱世界上面積最大的玻璃觀景平台則是坐落於石林峽景區主峰之巔。該觀景平台距離崖底約400米，平台懸空跨度32.8米，比美國科羅拉多大峽谷的廊橋還長11米。

3.陜西華山

陜西華山。（網上圖片）

作為五嶽之一的華山山勢陡峭，過去一直被指為世界上最危險的登山道路之一。即使對專業的登山者而言，華山的5座主要山峰都是一場考驗。當中有部份登山道更只不過是一塊塊固定在山坡上的木板，民眾在上面經過時搖搖欲墜的場面十分驚險。

4.河北東太行

河北東太行。（視覺中國）

位於河北省邯鄲市的東太行景區以「會裂開」的玻璃棧道最為聞名。去年曾有一名導遊跌倒後，玻璃棧道隨即出現「裂縫」的片段早前在網上廣傳，不過其實這只不過是棧道上經過特殊處理的碎化花紋玻璃。每當人們踏上玻璃棧道時，感官上就像是玻璃即將裂開一樣。

5.雲南虎跳峽

雲南虎跳峽。（視覺中國）

作為中國最深峽谷之一的虎跳峽位於雲南香格里拉市虎跳峽鎮境內。遊客如打算前往當地進行徒步旅行時，將面臨一項非常重要的選擇，分別是選擇經過漫長而痛苦的攀登重回大路，還是通過需時雖短，但非常危險的「天梯」。深達3790米虎跳峽峽谷，選擇以「天梯」征服的遊客唯一秘訣就是千萬別往下看。