阿凡達：水之道︱中外遊客凡找到張家界峰林原型　免費暢遊武陵源

美國史詩式科幻電影《阿凡達：水之道》12月16日全球公映，電影取景地張家界武陵源景區（張家界國家森林公園）當日宣布，即日起凡在電影中尋找到張家界峰林原型的中外遊客，可免費暢遊武陵源等。



據景區工作人員介紹，凡是參與「看《阿凡達 2》尋張家界山」活動的中外遊客，可在抖音或微信視頻號發布電影中的影片截圖和張家界三千峰林的原型圖片，後者需含有峰名或大概位置，之後再@景區官方號「張家界國家森林公園」和元宇宙官方號「張家界星球」即可。

尋找到張家界峰林原型的中外遊客，可獲贈價值8000元（人民幣．下同）的「張家界星球」數字虛擬山峰命名權一天，以及張家界武陵源景區大門票一張（含景區環保車，不含保險費），兩者使用時間均截至2023年4月30日。按照先發先得原則，同一座山峰的送山贈票權益將贈送給前三名發布的遊客。

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《阿凡達：水之道》由占士·金馬倫執導、製片和編劇，為2009年電影《阿凡達》的續集，雖然兩集的上映年份前後相隔了13年，但時間點則設定在第一集的十多年後，主要講述不同種族的親情在社會中發揮的作用。在第一集中，「懸浮山」原型正是取景張家界，而續集中，張家界峰林地貌風光仍然多次在影片震撼亮相。

值得一提的是，《阿凡達：水之道》成為近年罕有能夠通過內地電檢上映的荷里活電影。據內地票房網站統計，在上映首日，《阿凡達：水之道》票房已秒速衝破1億元，預計將能在內地斬獲超過25億票房。