張家界4遊客跳崖亡　死者身分曝光　家屬不知：以為他在外地打工

4月4日下午，4名遊客（3男1女）在湖南張家界天門山景區服毒後跳崖，3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。



網絡文件發4名跳崖者的身份資訊，顯示他們分別來自福建、河北、河南、四川，年齡從22歲到33歲不等，3男1女。文件還稱，經公安部門偵查，根據四人遺留物品（遺書）初步認定，4人是自殺。內媒報道顯示，死者多數在外地打工，因此有死者家屬至今還不知情，以為他們在外地打工。



4月6日《極目新聞》報道，記者從一名死者戶籍所在地村幹部處獲悉，他們已經知道這件事，也通知家屬，家人說死者在外地打工，今年（2023年）過年也沒有回家。

另一名福建死者，戶籍所在村的村民則表示，他已經知道了這一消息，村幹部和當地派出所都收到了通知，但死者家屬是否知情暫不清楚。

該村幹部透露，他們得到消息後，先通知了死者的大伯，目前還沒有告訴他的父母，擔心他們承受不住打擊。

目前張家界景區的玻璃棧道已暫時關閉。(網絡圖片)

村民指出，死者今年23歲，是家裡的獨生子，家人說他一直在外地打工，今年過年也沒有回家。「現在年輕人常年都在外面，對他的具體情況瞭解不多。」該村幹部說。

33歲河北死者戶籍所在村的一名村民說，死者家裡有兄弟三人，他是最小的，家境比較差。4月5日，當地派出所已經通知了死者家人，目前事發原因不明。他們聽說，「死者生前可能有一些小額貸款，其家人暫未去湖南。」

內媒尚未聯繫到唯一的女死者的家屬。《極目新聞》聯繫到一位廣東佛山的女子透露，輕生的女孩是她弟弟女朋友，是個很好的女生。

此前，女孩的情緒一直很正常。3月31日，女孩說離開佛山，回四川老家照顧爸爸。4月4日他們接到相關通知，她和弟弟立刻從佛山駕車到張家界。「我弟弟想要一個答案，可惜沒有答案」，該女子表示，「她弟弟現在情緒很差」。