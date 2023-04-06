陝西女大義滅親舉報父親受賄1900萬　網民發現驚人細節情節急轉

昨日（5日），陝西省寶雞市一女子在內地抖音發布影片，實名舉報自己父親受賄1900萬（人民幣，下同）。

今日下午，寶雞市紀委回應，受賄案件已在法院進行審理，將實事求是依法處理。

網民讚稱該女子「大義滅親」，但有網民發現驚人細節，認為女子「醉翁之意不在酒」，舉報的其實另有他人。



女子在影片中手持身份證，稱她叫頓靜靜，她要實名舉報寶雞市養生協會主席、人大代表曹西劍，向自己父親原寶雞市保障房公司董事長頓小建，行賄1900萬元一事，懇請寶雞市有關部門認真查核此事。她稱，願為此次舉報的證實性承擔法律責任，她還會持續公開此事的相關情況。

行賄人寶雞養生協會主席、人大代表曹西劍。（網絡影片截圖）

據《大眾網》今日報道，頓靜靜稱，經過寶雞市陳倉區相關部門的審查，已經認定其父親頓某某受賄1900萬元，案件也在本月3日於寶雞市陳倉區法院進行公開審理。

寶雞市網絡安全應急指揮中心工作人員回應，已在網絡檢測到此事，也讓涉事單位核查情況。並將線索轉交給紀委，但還未收到核查反饋情況。

隨後，今日下午16點，寶雞市陳倉區紀委發布公告稱，關注到網絡反映頓小建受賄的相關舉報信息。頓小建已於2022年7月，經寶雞市紀委監委指定，接受寶雞市陳倉區紀委調查，目前案件已移送司法機關。將實事求是、依規依紀依法處理。

雖然有網民認為該女子是「大義滅親，勇氣可嘉」，是對腐敗貪污行為的有效打擊。但一處細節顯示，該女子舉報其父親在4月5日，而法院在3日時已對事件進行公開審理。因此，有網民猜測，與其稱女子是舉報父親，但實為舉報行賄人——人大代表曹西劍，通過實名舉報的方式為紀委提供行賄人線索。

網民討論摘要▼



「人家只是想要一個公正的處置結果，不想讓自己父親一人承擔而已，怎麼就大義滅親了！」

「這怎麼是大義滅親啊！這是貼心先棉襖啊！」

「是受賄的已經開庭，行賄的還在逍遙法外。肯定牽扯別的事，不是大義滅親。」

「舉報的是行賄的人」

「這是法院打算把事情摁下去，然後你就上網曝光？」

「有可能是利益爭奪引起的內訌」

「養生協會，竟然有那麼多錢」

