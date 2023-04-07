為何外企高管掀起「訪華潮」？

時下，外企高管正掀起「訪華潮」。據內媒不完全統計，全國兩會後，來華的知名外企高管已有近百位。



從中國發展高層論壇到博鰲亞洲論壇，再到如火如荼舉行的「投資中國年」，紛至沓來的外企高管們正緊鑼密鼓參會、考察、受訪，談合作、走市場，以實際行動看好中國、加碼中國。

這個春天來中國已成為潮流

春意盎然的中國，正吸引更多賓客。眾多跨國企業高管密集來到中國，而這一名單還在不斷拉長。

從北京釣魚台國賓館到海南博鰲，由北及南，外企高管們奔走、活躍在各大經貿論壇、工廠園區。在這個春天裡來中國，已然成為一股潮流。

2023年3月25日，工作人員在博鰲亞洲論壇國際會議中心佈置分論壇會場。博鰲亞洲論壇2023年年會3月28日至31日在海南博鰲舉行，年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。（新華社）

「有朋自遠方來，不亦樂乎？」與此同時的中國的部長、省委書記、省長們也很忙，忙著會見這些外企高管。

國家發改委、商務部、工信部、中國銀保監會、國家市場監督管理總局、國務院國資委等部門近期披露了主要負責人會見外企高管的消息。其中，在3月23日至3月28日6天內，商務部部長王文濤至少會見了12位跨國企業高管，包括蘋果（Apple）首席執行官庫克（Tim Cook），寶潔公司（P&G）董事長、總裁兼首席執行官詹慕仁（Jon R. Moeller），高通（Qualcomm）總裁兼首席執行官安蒙（Cristiano Amon），荷蘭艾司摩爾（ASML）全球總裁溫寧克（Peter Wennink）等等。

再來看地方，北京市委書記尹力近期會見了美國強生公司（Johnson & Johnson）董事長兼首席執行官杜安卿（Joaquin Duato）、新加坡淡馬錫（Temasik）首席執行官狄瀾（Dilhan Pillay）、法國施耐德電氣集團（Schneider Electric）董事長兼首席執行官趙國華（Jean-Pascal Tricoire）等外企高管。北京市市長殷勇會見了德國寶馬集團（BMW）董事長齊普策（Oliver Zipse）和寶潔公司董事長、總裁兼首席執行官詹慕仁等外企高管。

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）出席中國發展高層論壇，亦曾到北京門店視察。（cnsphoto via REUTERS）

海南省委書記馮飛近期會見了沙特基礎工業公司（SABIC）首席執行官阿卜杜拉哈曼•阿爾法季（Abdulrahman Alfageeh）、雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies, Inc.）全球總裁兼首席執行官傅懿德（Fabrizio Freda）、豐田汽車（中國）投資有限公司董事長上田達郎、英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）董事長雷夫•約翰森（Leif Johansson）等外企高管。

中國：令人振奮的投資熱土

「中國市場對我們來說很重要」「中國市場蘊含巨大發展機遇」……再次來到中國的外企高管們，紛紛表達了對投資中國的重視和信心。

安利（Amway）全球首席執行官潘睦鄰（Milind Pant）表示：「中國是令人振奮的投資熱土，也是全球經濟擺脫低迷的強勁引擎。」

「新的、高品質的發展機會讓我們感到振奮。」英國太古集團執行總裁施銘倫（Merlin Swire）表示，中國的現代化意味著中國人民對美好生活不斷增長的嚮往，這為能夠提供更高品質產品與服務的跨國企業提供了巨大的發展空間，也是太古堅持長期投資中國的信心所在。

安聯集團董事會主席兼首席執行官奧利弗•貝特（Oliver Bäte）表示，安聯集團和眾多國際企業積極擁抱中國對外開放所帶來的巨大機遇，在這個全球經濟增長最為迅速的市場實現持續發展。

梅賽德斯-賓士集團股份公司董事會主席康林松（Ola Kallenius）說：「除了北京，我還會去上海、香港、杭州等城市。我們會繼續全方位投資中國，中國的高品質發展和對外開放，為我們提供了難得的機遇。」

眾多跨國企業不僅展現出深耕中國市場的信心，還以加碼投資的實際行動對中國市場投下「信任票」。

阿斯利康在山東青島投資新建工廠，總投資額約4.5億美元。安利宣佈增投6億元人民幣對廣州生產基地實施升級改造、建立促進行業間研發合作及成果轉化的大健康共用平台……

99.4%外企對2023年中國經濟前景更有信心

「外國企業對投資中國依然有濃厚的興趣。」《胡潤百富》創刊人和首席研究員胡潤此前接受中新社採訪時表示，中國對它們來說是一個重要的市場。它們可以在這裡增加價值，也可以作出貢獻。

中國貿促會2022年底對160多家在華外資企業和外國商協會進行快速調研的結果顯示，99.4%的受訪外資企業對2023年中國經濟發展前景更有信心，表示將繼續在中國投資興業，分享中國的發展紅利。98.7%的受訪外資企業表示將維持和擴大在華投資。

中國市場不是可選項，而是必選項

當前中國經濟明顯企穩回升，各方面積極性正在不斷激發。資料顯示，今年以來，中國經濟企穩回升，1月至2月份實際利用外資近400億美元，繼續保持增長勢頭，再次彰顯中國對外商投資強大的「磁吸力」。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）近日指出，中國經濟發展勢頭良好，今年對世界經濟增長的貢獻率預計將超過三分之一，將為其他國家提供重要機遇。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃2023年3月26日在北京出席中國發展高層論壇。（Reuters）

「很多外資企業告訴我們中國這個市場不是可選項，而是必選項！」商務部部長王文濤表示，中國的市場是一個快速成長的市場，開放的市場，更是一個共用的市場。

2023年政府工作報告提出，更大力度吸引和利用外資。國家發展改革委主任鄭柵潔在中國發展高層論壇2023年年會上表示，與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。