從豐田風波到TikTok聽證： 美國要挾外企的資本衰減幾何？

從豐田質量風波到TikTok風波，美國要挾外企的資本已經衰減幾何？



看過3月23日美國國會眾議院能源和商業委員會關於TikTok的聽證會，縱覽從2020年美國政府威脅關閉TikTok、企圖搶奪TikTok股權以來的整個風波進程，我最關注的是這個問題。

1990年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學教授默頓·米勒（Merton Miller），一個十足的美國人，他在《默頓·米勒論金融衍生工具》（Merton Miller on Derivatives）一書中談及美日貿易摩擦時，曾辛辣地嘲諷美國政府所謂「貿易談判」是「劫匪搶劫良民」。遑論美方吃相、蠻橫比美日貿易爭端時還更甚一層的TikTok風波了。

圖為TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國眾議院能源和商務委員會聽證會。（Reuters）

既然美式貿易談判本質不過是連美國著名經濟學家也承認的「劫匪搶劫良民」，與道義譴責相比，我們更需要關注、研究的應該是，美國強迫外企就範時倚仗的資本究竟是什麼，在TikTok風波中美方的資本是否足以逼迫中資將公司及其技術拱手相讓。對照2009—2010年美國挑起的「豐田質量風波」，可以看得更清楚。

2009-2010年「質量風波」中的豐田

2009—2010年的豐田質量風波又稱「踏板門」，始於美國一些消費者宣稱自己使用的豐田汽車出現「剎車失靈」、「突然加速」等問題而導致了車禍，隨後迅速蔓延到全世界幾乎所有經濟大國，豐田公司在全世界為此共計召回汽車800餘萬輛，修理汽車腳墊和加速器。

在這場風波中，美國一馬當先，不僅高舉「消費者保護」等旗號率先發起鋪天蓋地的先入為主一邊倒的輿論圍攻，而且起訴豐田汽車者數以百計，美國國會還就此舉行了兩場聽證會，逼得就任豐田汽車公司社長（總裁）不足半年的豐田章男出席了2010年2月23日美國眾議院住房能源和商業委員會舉行的第二場聽證會，在面向全世界億萬觀眾現場直播的聽證會上備受刁難。不僅如此，還要面對面聽他們特意挑選的一名美國女子宣稱自己的豐田車「突然加速」，指着他鼻子大聲叫罵「豐田，你真無恥」……

到2010年六七月間，豐田公司自身和美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）各自進行的大規模調查結果都澄清了豐田汽車的責任：

豐田公司自身調查了近2000例司機宣稱的汽車突然加速案例，結果表明其車輛電子控制系統並無原告律師和媒體們所指責的缺陷，有些事故原因是駕車者失誤，本想踩剎車卻誤踩了油門。豐田下載的事故數據記錄顯示了油門踏板粘住和卡殼以及司機失誤的證據，在汽車撞擊時，沒有證據顯示司機踩下了剎車。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）向美國國家科學院（National Academy of Sciences）提交了調查報告，其副行政官丹尼爾·史密斯、故障調查辦公室代理負責人理查德·博艾德等負責人宣布，他們調查豐田電子油門控制系統的結果未發現任何缺陷。

NHTS過去30年調查過的大多數汽車「突然加速」事故，原因都很可能是駕駛員在想要剎車時踩了油門，從而否定了一些安全倡議人士和原告律師宣稱的油門系統電子元件故障導致豐田汽車「突然加速」說法，支持了豐田公司的主張。

而美國國家公路交通安全管理局分析的數據記錄，是由該機構從司機向美國政府提交的投訴中遴選的，不是由豐田選擇的。

僅該局2010年3月編寫的一份報告，就覆蓋了2000—2010年間他們收到的逾3000份關於豐田汽車「突然加速」問題的投訴，其中包括導致93人死亡的75次致命性撞車。而在所有這些致命性撞車中該局只能證實，一次事故責任在於豐田汽車的問題，即2009年8月28日一輛雷克薩斯的腳墊在剎車時卡在油門踏板裏，導致一名加州巡邏警察和Lexus汽車裏的3名乘客喪生。

「豐田質量風波」本質是敲打日本的政治鬥爭

與當前的TikTok風波相似，事實證明，在2009—2010年那場攪動全球汽車市場、覆蓋世界幾乎所有主要經濟體的「豐田質量風波」中，上躥下跳格外活躍的美國政客和其他一些勢力無實事求是之心，有譁眾取寵之意；「消費者權益保護」成分微乎其微，政治鬥爭成分成色十足；在其政治鬥爭成分中，國際政治鬥爭成分又超過了國內政治表演成分。

今天，美國政客向TikTok發難，是因為他們已經明確將中國列為最大戰略競爭對手，甚至是敵手。十幾年前，美國深陷阿富汗和伊拉克兩場戰爭泥潭看不到得勝收兵希望，次貸危機又重創美國軟硬實力，美國自己都感到了霸權動搖。於是美國政客羅織罪名抓住豐田汽車「質量問題」大做文章，為的是在確保日本繼續俯首帖耳、規規矩矩滾動在美國規定的軌道上。

畢竟，自二戰結束以來，美軍佔領下的日本就一直是美國控制東亞的基石；在相繼退出台灣和菲律賓等軍事基地之後，美日同盟對美國控制東亞、確保全球霸權越發至關重要。

為此，只要美國企圖維持、增強其東亞霸權，就需要打擊日本政府的任何「脱美」傾向，抓住可資利用的機會敲打日本，向日本政府和社會重申自己作為「老大」的權威，而借用「經貿爭端」、「消費者權益保護」、乃至現在更加「時尚」的「女權」和「LGBTQ權益」之類名義實現自己的政治軍事戰略目標，這種手段比直截了當地挑起政治爭端更高明。

2009年9月16日正式就任的鳩山由紀夫政府有一定程度的獨立自主外交傾向，執政理念是擺脱對美從屬關係，構築以亞洲為中心的外交政策，與東亞鄰國改善關係。

為此，從喧嚷豐田質量風波，到訪美受冷遇，鳩山由紀夫被山姆大叔當作出頭椽子百般「修理」，實不足為奇。鳩山由紀夫執政僅僅八個半月就難乎為繼，被迫於2010年6月2日辭職。表面上是日本內部政治鬥爭結果，其實更主要的是美國掣肘與「修理」所致。

而引人注目的是，2010年鳩山由紀夫被迫辭職未幾，一度黑雲壓城城欲摧的「豐田質量風波」就急轉直下，國家公路交通安全管理局（NHTSA）等美國官方機構正式提交調查報告、會議宣佈，澄清了豐田汽車的責任。

圖為2010年2月17日，豐田汽車公司總裁豐田章男（R）在其東京總部召開的新聞發布會上發言。豐田承諾在全球範圍內的所有未來車型中安裝剎車控制系統，還將設立第三方研究機構來測試其電子油門控制系統。(Getty)

逼迫日本就範的「殺手鐧」

回顧當年「豐田質量風波」，除了國家層面上以駐日美軍為標誌的日美不平等關係和強力威懾之外，美方究竟是憑藉什麼資本逼迫豐田汽車公司，明知對方有意羅織罪名卻只能俯首帖耳？

推而廣之，在二戰後70多年來的一場又一場國際經貿爭端中，美國究竟是憑藉什麼迫使一家又一家外國巨型企業高管忍受屈辱到美國過堂？

從2009年6月就任豐田汽車公司社長（總裁）至今，在豐田章男掌舵豐田汽車公司將近14個年頭，我相信這14年、甚至他此生最為屈辱的經歷多半就是2010年2月在美國眾議院的那次「過堂」。

無論如何，豐田是一家正當行業的正當公司，是對這個產業發展、對消費者福利作出了巨大貢獻的領袖級企業，不是黑老大，也不是軍火商；而鋪天蓋地的媒體報道效果無異於心理誘導和暗示，車禍肇事者們會因此更多地諉過於汽車質量問題而不是自己糟糕的車技。對於這種心理效應，當時客觀的美國媒體也並不否認。

美國國會和社會過分「修理」豐田的手法同樣也會用在別國出口商身上，正因為如此，當時的德國企業對豐田風波就頗有兔死狐悲之感。而在「豐田汽車質量風波」之前兩年，某些西方政客和媒體也用類似手法炮製了「中國產品質量風波」，其表演淋漓盡致，我方為此不得不付出了巨大努力應對，作為親歷者，我至今對此記憶猶新。

要保護我們的公民、我們的企業免受類似羞辱，我們就需要明白，究竟是什麼賦予美國這樣的能力去肆意刁難別國公民和企業？

在2010年2月的那場聽證會上，豐田章男的第一個動作是宣誓表示自己絕對不會說謊，假如說謊將不惜接受法律懲罰；在這裏，他宣誓要接受其懲罰的是哪一國的法律？

2010年5月10日，美國時任交通部長雷拉胡德（右）和豐田汽車公司時任總裁豐田章男（左）出席在日本豐田總部舉行的聯合新聞發布會。（Getty）

作為日本數一數二大公司的領導，他在日本工作，但是卻要在美國國會宣誓接受美國法律的約束和懲罰！是美國的什麼力量逼迫他作出這樣的表態？是什麼力量逼迫日本接受對其管轄權力的這種侵犯？

答案是美國的經濟、市場份額和進口能力。正是由於美國擁有全世界最大的單一國家市場，在現行國際貨幣體系下擁有近乎無限的進口能力，為了保住這個對企業未來至關重要的市場，豐田章男才不得不忍受這樣的政治遊戲，日本政府才不得不默默吞下山姆大叔踐踏其部分主權濫施淫威的苦果。

而對於美國來說，由於有太多的外國公司在美國國內擁有可以用來執行判決的子公司或財產，要對這些外國公司及其高管實施域外管轄的權力也並不十分困難。

「殺手鐧」正在削弱

如上文所述，就經濟機制而言，美國對外國企業實施域外管轄的能力歸根結底，立足於其經濟、市場份額和進口能力；而在世界經濟中份額下降、相對於主要競爭對手優勢縮小，這一趨勢正在削弱美國濫施淫威的基礎。進而也決定了今天的TikTok在應對美國壓力時比當年的豐田汽車公司要主動得多。

由於TikTok等短視頻應用的用戶/客戶門檻比汽車低很多，進一步大大增強了TikTok的主動權。

就當前和短期而言，美國是TikTok第一大用戶國。根據DataReportal 2023年2月報告中的統計數據，2023年1月初，TikTok的18歲及以上用戶人數為10.51 億，其中18歲及以上活躍TikTok用戶數最多的國家依次為：美國、印度尼西亞、巴西、墨西哥、俄羅斯、越南、菲律賓、泰國、土耳其和沙特。

儘管美國用戶粘着性和人均支出高，但美國佔TikTok用戶總數比例僅有10.8%；美國極度反華勢力企圖憑藉這樣低的用戶比例就攫奪整個TikTok公司的所有權和管理權，何其蠻橫？！也表明即使在美國立即封殺TikTok的極端情況下，該公司仍然擁有近10億用戶，而且能夠很快恢復回歸10億以上。

中國不是當年的日本

進一步審視當事兩國GDP對比，可以判斷TikTok在國際鬥爭環境下的長期生存與發展能力。

「豐田質量風波」爆發的2009年，美日兩國GDP分別為144781億美元、52895億美元，美國GDP是日本的2.74倍，而且日本的國際經濟地位正處於長期下行趨勢。

而從TikTok風波爆發之初到現在，中美GDP差距就只有2009年美日GDP差距的一半左右，且差距演變總體趨勢是縮小（見下表）：

2019年，美國GDP為中國的1.49倍；2022年，這個倍數已經下降到1.37倍。考慮到2022年中國實際GDP增幅高於美國，以美元計價的中美當年GDP差距擴大，源於聯儲暴力加息導致的美元匯率升值，而美元匯率的這種升值又會進一步削弱美國製造業競爭力、打擊美國政府推動製造業迴流的努力。若按2021年匯率折算，中美GDP差距只會比2021年（美國GDP為中國1.30倍）更小。

進一步從更長時間跨度上考察，2009—2010年「豐田質量風波」期間，儘管美國遭遇了次貸危機重創，但日本正處於1990年代中期以來國際經濟地位持續大幅度下滑的進程之中，從而進一步惡化了日本相對於美國的經濟力量對比，削弱了日本抵抗美國尋釁施壓的能力與底氣。

以美元現價計算的日本名義GDP衡量，日本名義GDP在1995年達到55456億美元的高峰，隨後一路萎縮，僅2010—2012年重新超過這一水平，其後便再度持續萎縮，2021年為49374億美元，相當於1995年高峰的89%。

以名義GDP佔世界份額衡量，1980年日本已佔世界名義GDP的10.04%，1994年達到17.86%的頂峰，其後一路下滑，到2021年已經下滑至5.13%。

以實際GDP佔世界份額衡量，1980年日本實際GDP已佔世界7.98%，1991年達到9.15%的頂峰，其後逐年下滑至2021年的3.84%，尚不足1980年日本實際GDP所佔世界份額的一半。

以日本人均GDP相當於發達國家群體人均GDP比重衡量，從1950年代至1990年代前期，這一指標持續上升，充分顯示了當時日本作為發達國家中公認「經濟優等生」的本色。1995年，這一指標達到164%的頂峰，2006—2008年跌破100%大關，到2021年已經下滑至76%。

與日本相反，在長時間跨度上考察，中國各項經濟指標相對於美國持續顯著改善，國際經濟地位持續大幅度上升，以至於中國經濟規模超越美國的時間多年來已成國際學界、商界、政界熱門話題，這一點有目共睹，在此無需贅言。

毋庸諱言，美國極端反華勢力還會竭力發動其它國家共同尋求封殺、劫奪TikTok；基於底線思維，在此背景下，TikTok是否還能在全球市場上足以維持可持續發展的規模？

代表美國佐治亞州的共和黨籍眾議員巴迪・卡特（Earl L. "Buddy" Carter）2023年3月23日出席國會聽證會對TikTok行政總裁周受資進行質詢。有人事後指出，這位議員對TikTok的認識極度淺薄。有網民因此稱，當國會議員應設年齡限制。（Reuters）

答案是肯定的。根據國際貨幣基金組織（IMF）數據庫數據整理計算，隨着發展中國家持續保持高於西方的經濟增長速度，以七國集團（G7）為代表的西方佔全球經濟份額早已跌破一半：

1980年，世界GDP為112383億美元，其中西方七國集團合計69035億美元，佔61.4%；

2022年，世界GDP為1015609億美元，其中西方七國集團為435408億美元，佔42.9%。

不僅如此，TikTok這類短視頻應用的用戶/客戶經濟、收入門檻比汽車低很多，意味着即使在主要西方國家封殺的情況下，TikTok等短視頻應用仍然能夠在新興市場經濟體開發出足夠巨量的用戶/客戶，從而支撐自己的可持續發展，這一特徵進一步大大增強了TikTok在應對極限施壓時的主動權。

須知，只要是有4G以上移動電信網絡的國家，買得起手機，承擔得起每月百元、甚至數十元流量費用者，即有條件成為TikTok等短視頻應用的用戶/客戶。購買使用豐田轎車則不僅需要上萬美元一次性購買支出，每月燃料、養護等費用開支也數倍乃至數十倍於手機流量費，而新興市場經濟體人口比西方國家多得多。

2021年，發達經濟體人口僅佔全世界人口的14.0%，其中西方七國佔世界人口的10.0%，新興和發展中經濟體佔世界人口比例則高達86.0%，即使剔除大肆封殺中國軟件的印度，佔比也達到了67.9%。

中國有能力更有效地保護本國企業合法權益

綜上所述，TikTok風波本質是這家中資控股高科技企業遭遇徵收風險和市場準入風險，無論是為了該公司及其各國股東、公司員工的權益，還是為了美國和其它西方國家用戶的利益，TikTok都應該盡最大努力保持在美國和其它西方國家市場的存在。

但在遭遇極端壓力的情況下，TikTok應該斷然拒絕交出股權和技術的無理劫奪要求，寧可為此承受退出美國和其它一些西方國家市場的代價。

即使在這種極端情況下，TikTok也完全有能力在其它市場開發出足夠多的用戶/客戶，保持可持續發展，直至封殺TikTok的美國和其它國家重新向TikTok敞開大門。

在擁有上百年對外直接投資發展史的西方國家，其大型跨國公司暫時退出一個或多個海外市場數年乃至數十年，本屬司空見慣；中國直到1990年代後期才異軍突起迅速成長為新興對外直接投資大國，中國的跨國公司遲早總會補上這一課。

我們當然希望TikTok能夠度過這場驚濤駭浪，在西方市場繼續經營下去，但只有做好最壞的準備，才能有希望爭取到最好的結果。

……（美國）政府在這裏使用的『談判』一詞，具有極其陌生的含義。在談判中，可供討論的問題只是對方做多大、多快的讓步。我們拿來與他們交換的條件少得只差用拳頭痛擊他們了，這簡直就是一個劫匪和一個良民所做的交易。如前所述，這不僅是我們這方面的一個愚蠢政策，而且還給我們美國人烙上了偽君子的標記。上帝知道我們自己有多少封閉市場的管制政策，而我們單方面都不準備放棄它們。 默頓·米勒在《默頓·米勒論金融衍生工具》一文中寫道

如果能夠活到今天，默頓·米勒已是一位百歲老人。在世談及1970—1990年代的美日貿易摩擦時，他對美國政府所謂「貿易談判」嘲諷如此辛辣，如果今天目睹TikTok風波中美方所作所為，他又會作出何種評價？

作為本質上是美國軍事佔領下的戰敗國，日本在對美經貿爭端中常常無法保護本國企業的合法合理權益。中國則是一個獨立自主的主權國家，應該、也有能力更有效地保護本國企業的合法權益。

作者：梅新育，中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員

本文獲觀察者網授權轉載，僅代表作者觀點，不代表香港01立場。

