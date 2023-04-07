投資失敗報復社會　駕車撞人釀5死8傷　大連司機今被執行死刑

因投資失敗而產生報復社會心理，遼寧大連男子劉東於2021年5月22日駕車撞向人群，釀成5人死亡、8人受傷的慘劇。

經最高人民法院核准，大連市中級人民法院周五（2023年4月7日）依照法定程序對劉東驗明正身，押赴刑場，執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。



2021年10月29日，案件在大連市中級人民法院案一審公開宣判。法院表示，經審理查明，2021年5月22日11時40分許，被告人劉東因無法接受投資失敗的現實，駕駛其寶馬車沿中山區五惠路由西向東行駛時突然加速，故意沖闖紅燈沖撞多名行人，造成四名被害人當場死亡，一名被害人於當日搶救無效死亡，八名被害人不同程度受傷。

法院指，劉東隨後駕車繼續行駛至五惠路與解放路交匯處，追尾一輛貨車，致該貨車損壞，劉東棄車逃離案發現場。當日下午1時許，劉東到派出所稱其駕車與他人車輛發生追尾，但不承認自己開車撞人的事實，在公安機關確定其為本案犯罪嫌疑人後，經審訊，其供述了自己的犯罪事實。

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法院認為，被告人劉東無視法律，故意以危險方法危害公共安全，造成五人死亡、多人受傷、他人財產遭受損失的嚴重後果，其行為侵犯了不特定多數人的生命、健康和財產安全，構成以危險方法危害公共安全罪，社會危害極其嚴重，社會影響極為惡劣，故依法對其判處死刑，剝奪政治權利終身。

2022年2月9日，案件在遼寧省高級法院進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高法院核准劉東死刑。