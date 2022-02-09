因投資失敗報復社會　大連33歲男駕寶馬撞人致5死8傷　二審判死刑

遼寧大連去年5月22日發生一宗恐怖車禍，33歲男子劉東因投資失敗而產生報復社會的心理，駕駛寶馬私家車在人行道撞擊行人後逃逸，造成5人死亡、8人受傷。

劉東後來以危險方法危害公共安全，被判處死刑，劉東不服上訴。今日（9日），遼寧省高級法院進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高法院核准劉東死刑。



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遼寧省高級法院審理查明，去年5月22日，劉東駕駛自己的寶馬私家車沿大連市中山區五惠路由西向東行駛時，因無法接受投資失敗的現實，突然加速、故意衝闖紅燈，衝撞正在人行道斑馬線過馬路的行人，造成5人死亡、2人重傷、4人輕傷、2人受傷。

之後，劉東駕車繼續行駛，追尾一輛貨車後停下，劉東棄車逃離現場，於當日歸案。

警方調查顯示，事發時劉東在等候綠燈指示後突然在7秒鐘內將所駕車輛車速從0時速加速至108公里/小時（該路段限速60公里/小時），並衝闖紅燈，以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪。

二審法院認為，劉東因投資失敗，以極端方式發洩情緒，在城市中心區域公共道路上駕車加速行駛，故意衝闖紅燈，衝撞正在人行道過馬路的行人，造成多人死亡、受傷及他人財產損失，手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果特別嚴重，犯罪動機極其卑劣，社會危害和罪行極其嚴重，一審法院認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。