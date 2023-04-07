拆遷告別歷史舞台變「搬遷」？北京或將再無拆遷暴發戶

3月，北京市規劃和自然資源委員會公布《北京市徵收集體土地房屋補償管理辦法》（徵求意見稿，以下簡稱《辦法》），其中擬對徵收宅基地房屋的安置方式進行規定，並明確貨幣補償標準。《辦法》指出，「拆遷」將退出歷史舞台，以「搬遷」代替，同時房屋拆遷許可證制度也被廢止。



有學者指出，拆遷更強調拆的動作，而搬遷則強調安置的功能，此類表述也體現「以人為本」的導向。亦有網民評論，「拆遷的歷史紅利期過去了，以後越來越正規，補償也越來越少了。」，拆遷暴富的情況將不再存在。

《辦法》指出，「拆遷」將退出歷史舞台，以「搬遷」代替，同時房屋拆遷許可證制度也被廢止。(網絡圖片)

《辦法》規定明確 北京或將告別「拆遷暴發戶」

《辦法》擬明確，徵收宅基地房屋的，應採取房屋安置、貨幣補償方式予以補償，被徵收人可以選擇其中一種方式。

符合房屋安置物件認定條件的，可以選擇房屋安置方式或貨幣補償方式，有條件的地區也可以選擇重新安排宅基地建房方式；不符合房屋安置物件認定條件的，應當實行貨幣補償方式。

對於補償標準，《辦法》擬規定，北京市按照一戶一宅的原則給予補償，嚴格控制宅基地面積補償標準。一戶一宅的宅基地面積補償控制標準：對認定為1982年（含）之前的宅基地，最高不超過267平方米；對認定為1982年以後的宅基地，最高不超過200平方米，具體宅基地面積補償控制標準由各區人民政府根據本區實際確定。

北京擬對徵收宅基地房屋的安置方式進行規定，網民評論指「拆遷的歷史紅利期過去了，以後越來越正規，補償也越來越少了。」，拆遷暴富的情況將不再存在。（網絡圖片）

《辦法》還對非住宅房屋的補償進行規定，表示應採取貨幣補償的方式。貨幣補償包括非住宅房屋重置成新價、搬遷補助費、設備搬遷和安裝費及停產停業損失補償費。公共公益設施確需遷建的，應當遷建。

根據北京市規劃和自然資源委員會公佈的起草說明，此次《辦法》按照《土地管理法》的要求，將集體土地房屋「拆遷」改為「搬遷」，廢止房屋拆遷許可證制度；規定集體土地上房屋搬遷補償納入徵收集體土地徵收程式，實現徵地與房屋搬遷同步實施，各項補償方案、標準廣泛聽取村民的意見。

對於被徵收人合法權益的維護，《辦法》強化以「房屋安置」方式為主，做到安置房先行，安置房源為期房的，儘量縮短安置週期。還本著「限高、擴中、托底」的原則，確定安置房安置面積。對宅基地面積超過補償控制標準的部分，只給予貨幣補償；對宅基地面積低於宅基地審批最低標準的，置換安置房面積按照最低標準的一定比例計算。

針對北京市集體土地非住宅房屋補償政策空缺的問題，《辦法》設立專章，規定以貨幣補償為主，停產停業損失補償要結合用途、經營狀況、納稅情況等因素確定。《辦法》公開徵集意見時間為2023年3月31日至2023年4月29日。

學者：真正把各類權益賦予農民

《每日經濟新聞》採訪易居研究院研究總監嚴躍進，他指出：「廢止房屋拆遷許可證制度，將集體土地房屋「拆遷』改為「搬遷」，這一規定頗受網友關注，可以通俗理解為『沒有拆遷戶』的概念了。當然從字面理解來說，拆遷更強調拆的動作，而搬遷則強調安置的功能，此類表述也體現了以人為本的導向。」

嚴躍進認為，政策對農民的權益給予了更大保障。從「拆遷」到「搬遷」，其背後的主動權發生了重要變化。嚴躍進認為，拆遷的實施主體是地方政府，而搬遷的實施主體是農民和集體經濟組織，真正把各類權益賦予給農民。尤其是對於此類農民的搬遷權益給予保障，有助於在徵收補償、房屋安置等方面做好相關工作。

對於非住宅房屋補償，嚴躍進認為：「此次政策專門針對非住宅房屋補償設立單獨一章，其和大城市的集體土地徵收等情況密切掛鉤，確保此類領域徵收方面有更好的法規指導。政策提及，非住宅房屋補償，應採取貨幣補償的方式。貨幣補償包括非住宅房屋重置成新價、搬遷補助費、設備搬遷和安裝費及停產停業損失補償費。」