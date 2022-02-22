浙江漢拆遷安置等6年獲分江景房　單位天花板布滿裂縫業主冀換屋

浙江杭州市58歲的沈師傅，2015年因拆遷安置，自家農居房被拆除，一直以來都要租住單位，直至去年10月才獲分能看到江景的安置房。然而，他為新屋裝修時才發現天花板布滿裂縫，水泥中更殘留疑似碎紙屑的材料。

沈師傅希望能更換房屋，但當地城建辦工作人員稱，必須由有關部門出具房屋質量不合格的相關檢測報告，才能考慮予以換房。



《錢江晚報》報道，沈師傅一家獲分共約4900呎的房屋，他與妻子居住於一間約900呎、能遙望錢塘江的單位。收樓後，沈師傅立即籌劃新屋裝修，但在準備裝修時，他突然發現自家廚房的屋頂有空鼓，部分牆體泛黃，於是讓裝修工上門檢查，「他們敲掉上面的粉刷層，就發現天花板上都是裂縫，一摸就能摸到那些鼓起的鋼筋」。

在裝修公司的建議下，沈師傅敲掉屋內所有的天花板粉刷層，結果發現「到處都是裂縫，水泥也不牢，捅開一看裏面還有碎紙屑」。目前，天花板的裂縫都被沈師傅用紅筆標示，在大門附近還有兩個大洞，用手指一摳就能輕易摳出不少疑似碎紙屑的材料。

沈師傅認為，若裂縫出現在牆壁上，尚可自行加固粉刷，但現時問題出在屋頂上，「這在頭頂，萬一哪天牆體掉下來怎麼辦？太不安全了」。

他曾與街道和社區溝通，社區出具一份加固維修方案，施工方將用碳纖維布對整個天花板進行加固。不過，沈師傅並不認可維修方案，認為用來加固天花板的碳纖維布不防火，存在一定的消防安全隱患，而且後期裝修時亦有許多顧慮，「天花板碳纖維布不能走電路線路、也不能打洞，那我們的裝修還咋搞？」

同時，涉事單位的樓底不高，未裝修的情況下只有約2.65米，若後期進行鋼結構等加固，需要犧牲大量空間，「這種方案（鋼結構加固）我們肯定也不會接受，層高太低，住著太壓抑了」。

河莊街道城建辦工作人員表示，安置房建設完成後是由相關部門檢測合格後才交付，若後期因為房屋質量問題提出想更換房屋，必須由有關部門出具房屋質量不合格的相關檢測報告，才能考慮予以換房。

閘北社區書記表示，對於沈師傅家的問題，目前街道和社區都在積極溝通，建議沈師傅先邀請第三方檢驗，如果確認有質量問題，有關部門會進行相應處理。