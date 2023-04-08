圖片曝光｜解放軍42架次軍機參與環台軍演　29架次飛越海峽中線

解放軍東部戰區今（8）日開始舉行環台島戰備警巡和演習。台灣「國防部」通報，大陸42架次軍機參與軍演，其中29架次飛越海峽中線。官媒旗下的《玉淵譚天》上傳一段1分半影片展現軍力。對此，台灣中午也以1分15秒影片「回敬」，更在44秒處釋出台軍監視共軍航母「山東艦」的畫面，回擊意味濃厚。



據中時新聞網報道，解放軍8日上午開始連續三天的環台軍演，東部戰區立刻展開動作。台灣「國防部」表示，大陸上午編組軍機和軍艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截止上午11時偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；另大陸軍艦計八艘次。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

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而在台軍方提供在影片中，稱「中共東部戰區宣布執行戰備警巡及演習，以蔡總統出訪過境美國為藉口實施軍演，嚴重破壞區域和平、穩定及安全。台灣軍方已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢。不升高衝突、不引發爭，我們沉著、理性、嚴肅態度應對，捍衛國家主權及國家安全。」

台灣「國防部」強調，「大陸軍方蓄意製造台海緊張，除破壞和平穩定，對區域安全及發展也造成負面影響」。台「國防部」表達嚴正譴責之餘，將以堅實戰備整備，捍衛國家安全。