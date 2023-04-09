內地北方地區沙塵暴頻發　未來一周西北區域多揚沙浮塵天氣

內地近日不少城市受沙塵暴影響，中央氣象台4月8日發布預警，9-11日西北地區大部、華北、東北地區中西部等地自西向東將有一次沙塵天氣過程。4月9日6時，中央氣象台繼續發布沙塵暴藍色預警，內蒙古、新疆等地的部分地區將出現沙塵暴。



中央氣象台預計，10日至11日，受上游傳輸影響，京津冀及周邊區域大部地區有揚沙或浮塵天氣。11日，區域中北部部分受沙塵傳輸影響，部分地區PM10濃度較高。

西北區域未來一周多沙塵天氣。9日至11日，新疆東部和南部、內蒙古大部、甘肅中西部、青海北部、寧夏、陝西北部等地有揚沙或浮塵天氣。其中，新疆東部、內蒙古中西部等地的部分地區有沙塵暴。13日至14日，內蒙古中西部、甘肅西部、陝西北部等地將再次受冷空氣影響，有揚沙或浮塵天氣。

3月28日，中國生態環境部舉行例行新聞發布會，通報大氣污染防治情況。生態環境部大氣環境司司長劉炳江介紹，2023年以來，中國共出現6次沙塵天氣，其中4次發生在3月份，3月份以來沙塵過程較往年同期略偏多。

受沙塵過程影響，今年以來，中國共有140個城市出現沙塵重度及以上污染，其中，131個城市出現嚴重污染，均為5年來最多。

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劉炳江分析認為，今年3月份以來沙塵天氣偏多的原因有兩方面，一方面是下墊面利於沙塵活動，另一方面是氣象條件有利於沙塵傳輸。今年蒙古氣象強度偏強，冷空氣東移南下過程中，風起揚沙，在高空西北氣流的作用下，大量沙塵粒子向下游傳輸沉降，疊加內蒙古本地沙源，影響中國北方地區。

劉炳江同時表示，生態環境部將會同氣象部門加強空氣質量預測預報，預測可能出現沙塵的時間並及時發布信息，提醒公眾做好健康防護。