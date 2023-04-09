解放軍｢太原艦｣逼近台灣24海浬水域　踩海峽中線與台軍對峙

4月8日至10日，解放軍東部戰區展開一連三日的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。今日（9日）是軍演第二日，數十架中國軍機飛越雙方的非正式中線。解放軍多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。

據路透社報道，台灣海峽大約有20艘軍艦對峙，一半來自中國大陸，一般來自台灣。解放軍還對台灣西南沿海海域進行「軍事目標」模擬空中和海上攻擊。路透社消息人士稱，台灣並非解放軍唯一目標，此次軍演非常具有挑釁性。

台媒報道稱，解放軍與台灣軍艦在台灣海峽中線對峙，逼近台灣24海浬水域。



據台灣《聯合報》報道，解放軍太原艦今日下午在屏東枋寮海域，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域，台灣海軍迪化艦與海巡10079艇與太原艦對峙，阻擋解放軍越線。太原艦幾乎在24浬的海線上巡弋，截至目前為止，太原艦並未越過24浬水域。

另外，據台灣海委會發布下午3時海上實施監控情況顯示，台灣海軍迪化艦作為第一層護衛，海巡10079艇則在第二層護衛，廣播警告解放軍軍艦舷號131太原艦進入台灣24浬限制水域，雙方距離拉近到3浬以內。

台灣海巡署10079艇向解放軍軍艦廣播，表示已嚴重破壞區域和平穩定與安全，請立即轉向駛離，若繼續前進，將採取驅離措施。

據央視報道，解放軍本次出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，機群依托聯合情報支撐，精準掌握戰場態勢，為聯合突擊兵力提供目標引導和支援掩護。

第72集團軍某旅連長姜曉棟稱，「這次打擊演練，我們完全依照實案組織，著眼提高火力快反和精準毀傷，全面檢驗武器裝備實戰運用中的新打法、新戰法。」

東部戰區火箭軍某部鄧勇表示，緊盯「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」核心能力標準，保持彈在架上蓄勢待發的戒備狀態，有信心、有底氣挫敗一切「台獨」分裂圖謀和外部干涉。