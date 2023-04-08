繼圍台演習後　美軍再次派P-8A巡邏機蒐集解放軍環台演習

解放軍東部戰區官方微博發布消息指出，自今（8）日起至10日止將組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。有台灣航空迷在即時追蹤全球飛航的網站上，驚見美軍P-8A海神式海上巡邏機（P-8 Poseidon）再次現蹤台灣巴士海峽及西南空域，興奮稱道「又是它衝第一」。



美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機曾於今年2月27日在國際空域飛越台灣海峽，彼時美國海軍第七艦隊發布聲明稱，以此展現美國對「自由開放印太地區」的承諾。

美國海軍P-8A海神式巡邏機。（Twitter＠U.S. Indo-Pacific Command）

事實上，去年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍當晚宣佈鎖台軍演，美軍也是遣派P-8A飛越台灣附近空域。具台灣航迷觀察，8日這架沒有呼號的美軍P-8A軍機，上午就出現在台灣西南空域不斷繞行，中午過後則移至巴士海峽繞行。

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台媒引述軍事專家說法表示，P-8A海神式海上巡邏機主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點。會出現在台灣西南空域及巴士海峽，研判應是蒐集解放軍演習相關軍事參數，但也可能飛來這邊以嚇阻解放軍不要輕舉妄動。