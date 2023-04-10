｢疫情3年封3年｣雲南瑞麗連休4日重迎潑水節　網民：建議全國同慶

經歷了「三年疫情被封三年」的雲南瑞麗，迎來了一年中最盛大的潑水節，狂歡節組委會辦公室今日（10日）發布放假通知，將於13日起連休4日。

僅在清明節放假一日的內地網民羨慕調侃，「大家都是中國人，我也要過潑水節！」



通知稱，2023年瑞麗潑水節放假日期調整為2023年4月13日（星期四）、4月14日（星期五）放假2天，4月15日（星期六）、4月16日（星期日）正常休息。

潑水節，是中國傣族、阿昌族、布朗族等少數民族和中南半島國家、民族的新年節日，時間在4月13日至15日期間（傣曆六、七月）。節日期間，人們相互潑水祝福，並舉行拜佛、賽龍舟等慶祝活動。

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中國雲南瑞麗市所屬的便是德宏傣族景頗族自治州，潑水節是當地少數民族一年中最盛大的節日。由於疫情，當地停辦3年的潑水節再次回歸，引發民眾熱議。

許多網民表示，想去瑞麗過潑水節，以支持3年間付出頗多的這一邊境小城。還有網民憤憤不平清明假期僅放一日，表示「建議提拔當地組委會到國家假期辦」「這才是真正意義的節日假，而不是用周末調休來換」。

網民討論▼



「為什麼人家沒調休」

「這麼好的節日，建議全國人民一起過」

「現在去瑞麗找工作還來得及嗎？」

「瑞麗人民過去三年付出的犧牲太多了！值得狂歡慶祝一下！」

「沒有調休！五十六個民族一家人放兩種假不好吧？」

「建議潑水節全國統一，一天還是四天無所謂，主要是讓大家感受少數民族的歡樂」

