春節內地旅遊熱：四川接待逾5千萬遊客居首位　瑞麗同比增21倍

此前，經文化和旅遊部數據中心測算，2023年春節假期，內地旅遊出遊3.08億人次，實現國內旅遊收入3758.43億元（人民幣，下同）。近日，各省份也陸續公布春節假期旅遊市場相關情況。上海、四川、雲南等省份表現亮眼。



1月25日，遊客在山東省青島棧橋風景區遊玩。（新華社）

據四川省文旅廳網站昨日（1月28日）消息，2023年春節假期，四川省旅遊市場火熱，據中國旅遊研究院專項監測數據，2023年春節假期旅遊接待人數四川榮登全國第一。數據指，春節期間，四川共接待遊客5387.59萬人次，旅遊收入242.16億元。其中，樂山大佛景區連續4天門票售罄，創造24小時接待遊客破10萬人次的歷史性記錄。

雲南瑞麗邊境口岸。（澎湃新聞）

據雲南省文旅廳昨日（1月28日）消息，2023年春節假期，雲南全省共接待遊客4514.61萬人次，實現旅遊收入384.35億元。省外遊客達2058.2萬人次，佔市場總量的45.59%。根據德宏州文化和旅遊局公布數據，雲南瑞麗市假期接待遊客37.45萬人次，同比增加2142.51%。河口、金平陸地邊境口岸城市旅遊人次和收入快速增加。

「上海本幫菜肴傳統烹飪技藝」代表作——八寶鴨。（新華社）

據上海市旅遊大數據監測，春節假日七天，上海市共接待遊客1002.29萬人次，實現旅遊收入166.40億元。其中，上海海昌海洋公園、上海野生動物園、東方明珠、上海科技館等景區分別接待遊客21萬人次、11.8萬人次、9.85萬人次、10萬人次。

上海迪士尼樂園、上海野生動物園、上海海昌海洋公園、上海歡樂谷也分別推出迪士尼冬日奇幻冰雪節、「玉兔歡騰靈猴迎春」主題活動、玉兔呈祥·新春國秀開園舞等沉浸式主題體驗和親子互動活動，邀請遊客共度2023兔年春節。

1月24日，西安，大唐芙蓉園內的花燈。（新華社）

此外，新疆、吉林等省份的春節假期旅遊收入增幅也表現亮眼。據悉，2023春節期間，新疆省累計接待遊客478.19萬人次，同比增長32.79%，較2019年增長58.78%；實現旅遊收入35.51億元，同比增長35.11%，恢復到2019年同期的98.19%。

吉林省方面，據文旅部數據中心統計測算，2023年春節假期，吉林省接待國內游客1154.67萬人次，同比增長23.61%，增幅高於全國0.51個百分點；實現國內旅遊收入111.78億元，同比增長33.31%，增幅高於全國3.31個百分點。