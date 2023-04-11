人事變動｜前中聯辦主任駱惠寧有新職　任中央第八指導組組長

前香港中聯辦主任駱惠寧有新職，公開信息顯示其出任中央第八指導組組長。



周一（10日），重慶全市學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會召開，市委書記、市委學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組組長袁家軍作動員講話。大會由市委副書記、市長胡衡華主持，出席者還有中央第八指導組副組長黃寧生，以及市委常委，市級領導。

重慶全市學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會召開。（魯網）

期間，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育中央第八指導組組長駱惠寧出席會議並講話。公開資料顯示，駱惠寧1954年10月生，浙江義烏人，1970年9月參加工作，1982年3月加入中國共產黨，在職研究生學歷，經濟學博士學位。曾任青海省委書記，山西省委書記，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任等職務。

另一方面，中央第六指導組組長由杜家毫出任，他同日出席江蘇全省學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員會議並講話。公開資料顯示，杜家毫1955年7月在上海出生，浙江寧波人，1973年3月參加工作，1973年12月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷，工商管理碩士學位，高級經濟師、高級政工師。曾任湖南省委書記、省人大常委會主任，第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。現任第十四屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會主任委員。