「慢進也是退」　香港亟需讀懂駱惠寧的諄諄告誡

8月23日，由國務院港澳辦、國家發展改革委、科技部、中國人民銀行等多個部門組成的國家「十四五」規劃宣講團在香港舉行系列宣講活動，香港中聯辦主任駱惠寧作開幕致辭時表示，香港發展的最大機遇在內地，「不進則退，慢進也是退」。這既是中央對香港的警示，也是香港不得不面對的現實。

修例風波後「由亂及治」的香港，在新的歷史階段，是時候思考自身定位和未來發展的着力點了。



在講話中，駱惠寧提了三點：認清國家規劃要求，全面把握香港的發展方向；融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢；善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來。從「認清」到「融入」再到「善用」，從認識論到方法論，言簡意賅，表明了中央對香港的要求和期待。認識是行動的先導，對今天的香港來說，尤其迫切地需要認識到，發展是硬道理，香港的發展離不開內地，融入國家發展大局並善用國家政策支持，香港才能重整旗鼓再出發。

與香港一河之隔的深圳，便是最好的例子。深圳作為中國改革開放的橋頭堡，中國特色社會主義經濟的試驗場，從1980年設立經濟特區到今天，已經由最初毗鄰香港的一個兩萬人的小漁村，發展成為人口超過2,000萬的現代化國際都市，與北（京）上（海）廣（州）並列為中國「一線城市」，經濟規模超越香港，僅次於北京、上海。

2020年深圳市地區生產總值（GDP）超過為2.76萬億元人民幣，居亞洲城市前五位，進出口總額突破萬億元，其中出口額實現內地城市「二十八連冠」；人均、地均地區生產總值居內地城市前列。反觀香港，整個2020年，香港完成的名義GDP為2.71萬億港元，按平均匯率換算為2.41萬億元人民幣，不僅低於深圳市，也低於大灣區三大核心城市的另一城市廣州市。

深圳之所以能夠後來居上，除了國家的政策支持，更重要的是深圳讀懂了國家的發展方向，抓住了改革開放賦予的歷史機遇，其中的關鍵更在於自身的主動——利用好自身的條件，主動融入國家發展大局。

駱惠寧在會上致辭。（香港中聯辦）

回顧歷史，改革開放初期，深圳憑藉區位優勢和特區政策優勢，率先參與國際循環。深圳依託毗鄰香港的區位優勢以及經濟特區的政策、稅收等方面優勢，積極承接香港的加工裝配訂單，吸引大量「三來一補」企業到深圳落户。1979年底，興辦了200多個「三來一補」企業，與香港形成了「前店後廠」的合作模式。同時，承接台灣勞動密集型製造業，一大批台企紛紛在深圳設廠開展加工貿易。這一時期為深圳的騰飛奠定了基礎。

20世紀90年代，隨着鄧小平發表南巡講話，中國改革開放進入新階段，加大對高新技術的引進，深圳開始從「深圳加工」向「深圳製造」邁進。至2000年末，深圳已有161家先進技術型企業。這一階段，「深圳製造」享譽全球，1993至2000年，深圳連續8年進出口總額位居全國大中城市第一位，電訊器材、家電、玩具、箱包、鞋帽等遠銷海外。

進入21世紀，深圳藉助加入WTO的契機，加大力度引進頭部跨國公司在深圳投資高新技術產業，同時加強對本土高新技術產業的支持，「深圳製造」逐步進化為「深圳創造」。2001年，《福布斯》雜誌列出的世界500強公司中，有70多家落户深圳，其中IBM、日立、飛利浦、杜邦、惠普、三星、施樂、康柏、三洋、理光、西屋電氣、東芝等15家在深圳投資高新技術產業。

深圳通過傾斜性產業政策、新辦高新技術園區、支持民營企業建立研發機構等措施，加強對本土高新技術產業的支持。這一階段深圳以創新科技作為經濟增長龍頭，殺出了一條血路，孕育出華為、中興、大疆等本土高科技企業，不僅蜕變成為一個國際化城市，同時還成為可持續發展的典範，無論速度與幅度，都創造了世界奇蹟。2020年，深圳戰略性新興產業增加值首次突破了1萬億元，成為引領深圳經濟發展的領頭羊。可以看到，深圳的每一步發展，都踏中了國家發展大局的鼓點。

2018年3月16日，深圳，環衛工人從鄧小平畫像廣場經過。（視覺中國）

深圳的發展奇蹟和崛起，對一度陷入政治意識形態陷阱，社會撕裂，發展乏力香港，無疑具有啟示意義。為香港未來計，為百萬民生計，香港從政府到民間，都需要正視現實，積極融入國家發展戰略，主動找到自己的定位，並充分扮演好自己的角色。

香港應該自信，因為迄今為止，「一國兩制」下的香港，仍有自己無可替代的優勢和作為特別行政區的政治價值。香港作為一個自由港、獨立關稅區和經濟體，它的國際化與開放程度，能為中國經濟發展、人民幣國際化、對外政治與經濟交往、法治與城市治理等提供獨特支持。而且這個城市擁有比深圳更穩固的基礎建設、發展及管理經驗，香港市民亦具備各種推動現代發展的專業素質。

「香港之所以擁有國際金融、貿易、航運中心和全球離岸人民幣業務樞紐等經濟地位，根本在於擁有連接內地的區位優勢和自身良好的投資營商環境。」駱惠寧說。直至今天，這依然是香港的獨特優勢和經濟發展依託。如果，香港以其獨特的自身優勢，讀懂國家發展方向，積極主動融入國家發展戰略，港深兩地，乃至整個粵港澳大灣區無疑也可優勢互補，香港自然能夠實現自我的同步發展，在國家發展格局中發揮獨一無二的作用。

事實上，「十四五」規劃有關香港的內容，被認為具有很強的前瞻性和指導性，也給香港釋放了很多有利發展信號：一是明確繼續支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位，鞏固自身傳統優勢產業；二是支持香港發展國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心，提升國際航空樞紐地位，進一步完善香港產業結構，培育新競爭優勢；三是支持香港參與、助力國家全面開放和現代化經濟體系建設，以香港所長對接國家所需，充分發揮中國經濟內循環與外循環重要節點的獨特優勢。

國家政策是「風向」，揚帆起航，如何迎「風」揚帆，香港需要捕捉到風向。比如，「十四五」規劃中「支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位」，這一句中的「提升」是什麼意思？香港如何做到「提升」？顯然需要香港更積極、主動地去謀劃、去實施。「政策不能等喂到嘴邊，自己應該了解自己發展需要怎麼樣」，這方面香港顯然需要加強。因為說到底，國家只是引路人，真正走路的還是700多萬港人。香港究竟能否抓住歷史發展機遇，能否不再重蹈重大利好政策前「跳車」的覆轍，讀懂駱惠寧的諄諄告誡，認清國家規劃要求是第一步。