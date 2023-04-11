旅美大熊貓丫丫回國有最新進展！　北京：將以最快速度運送回國

旅居美國的大熊貓丫丫的生活健康狀況引發廣泛關注。中國外交部發言人汪文斌11日（周二）表示，中方現已做好接返大熊貓丫丫回國的各項準備，並將與美方合作機構加強協調，完成運輸前的健康評估。在許可證發放後，將以最快速度將大熊貓丫丫平安運送回國。



汪文斌表示，按照中國動物園協會和美國孟菲斯動物園之間達成的大熊貓合作研究協議，雙方合作於今年4月7日到期，美國孟菲斯動物園已於4月8日舉行了歡送儀式。下一步美國魚類和野生動物管理局在4月12日結束大熊貓丫丫和樂樂出口許可證的公示之後，將按程序研究發放出口許可證。

汪文斌稱，目前中國動物園協會的專家和北京動物園兩名專業技術人員，在美國與孟菲斯動物園共同開展大熊貓飼養護理工作，已基本掌握了大熊貓丫丫的日常飼養情況。目前丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，整體狀態相對平穩。中方已從隔離檢疫場地、飼養場地、飼養方案、醫療保障、飼料供應等方面，做好了迎接丫丫回國的各項準備工作。

自從旅美大熊貓樂樂2月離世以後，丫丫的生活狀況一直備受內地民眾關注。去年已有動物保護組織發布影片，顯示丫丫精神情況不佳，身體瘦骨嶙峋，毛髮髒污，而且丫丫因營養不良患有皮膚病。丫丫的相關話題多次登上微博平台熱榜第一，不少網民促請官方加快效率，盡早將丫丫接回中國。