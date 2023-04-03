8日起旅美大熊貓丫丫起居將移交中方　歸國後或無法與民眾見面

隨著旅美大熊貓丫丫合同到期時間4月7日臨近，內地民眾對丫丫的歸期和生活情況愈來愈關注。此前，內地已有兩名專家赴美為丫丫治病，以及協助美國孟菲斯動物園進行護理照顧。

據《中新網》報道，4月7日合同到期後，8日起丫丫的生活起居將全部移交中方，但具體歸國時間仍未知。

北京動物園表示，歸國後因丫丫身體原因，或將無法與民眾見面。



據此前報道，3月15日，北京市公園管理中心兩名熊貓飼養專家，已前往美國孟菲斯動物園，為丫丫治療皮膚病以及進行護理工作。

由於美國孟菲斯動物園與北京動物園協會的合約將在4月7日結束，因此合同結束後，4月8日開始，丫丫的生活起居將全部交由中方飼養員照顧。

自從旅美大熊貓樂樂2月離世以後，丫丫的生活狀況一直備受內地民眾關注。隨著中國飼養專家抵達美國，有網民表示，中方飼養專家的身影頻繁出現在丫丫的直播中，在照料下丫丫已能爬上木架，身體狀況似有所好轉。

據悉，丫丫回國後將先前往上海進行隔離檢疫，然後回到北京動物園，與大熊貓「萌蘭」成為鄰居。

3月30日，北京動物園表示，他們對丫丫回國後的飼養場地、醫療保障等已做好了方案。根據丫丫的健康狀況，再決定是否展出。這也意味著國內民眾或將有很長時間無法見到丫丫，「因為如果丫丫的身體狀態適合靜養，不適合展出的話，確實有可能做相關調整」。