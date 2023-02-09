國產大飛機C919首亮相哈爾濱機場　驗證長航程運行能力

經過5個多小時的飛行，周三（8日）晚，國產大飛機C919執行「上海浦東-三亞-哈爾濱」航線長航程運行能力驗證試飛任務，平穩降落在哈爾濱太平國際機場。這是C919首次亮相黑龍江哈爾濱太平國際機場，為後續投入商業運行奠定了基礎。



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據內媒報道，哈爾濱太平國際機場是C919飛機，典型航線和長航程運行能力驗證試飛飛行機場之一。此次航線演示模擬整個航班的運行過程，包括簽派放行、旅客登機、飛行員操作、機務維修等整個流程，旨在基於航司運營場景，記錄C919飛機在典型航線運營場景下的各項參數，對C919飛機安全性、可靠性、便捷性、經濟性進行進一步驗證。

為保障本次驗證飛行，哈爾濱太平國際機場召開專題協調會，統籌協調任務保障流程，對地面勤務保障、航空器引導、機位分配、特種車輛服務等保障細節進行明確部署，並協調消防、急救等應急部門針對性做好備勤工作。同時，哈爾濱機場提前對飛機維修人員、地面服務保障人員等進行了培訓，制定了詳細的保障方案，為後續常態化運行保障做好充足準備。

據了解，C919機型可設158至192座位，航程4075至5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，並於2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付。