國台辦：馬英九訪陸體現兩岸一家人　環台島演習非針對台灣同胞

國台辦周三（12日）舉行例行新聞發布會，回應台灣前總統馬英九訪問大陸、便利兩岸人員往來舉措、解放軍環台島演習、再贈台大熊貓等一系列議題。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，馬英九先生一行於3月27日至4月7日先後在南京、武漢、長沙、重慶、上海等地參訪，完成返鄉祭祖的夙願，帶領台灣青年學生與武漢大學、湖南大學、復旦大學學生進行座談交流，參觀走訪重要歷史紀念場所，感受大陸經濟社會高質量發展成果。馬先生此訪受到兩岸各界高度關注，社會輿論普遍給予積極評價，對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。

朱鳳蓮表示，馬先生此訪充分體現了兩岸同胞都是中國人、是一家人，有著共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」。衷心希望兩岸同胞在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，相向而行，攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

朱又表示，慎終追遠、敬祖愛鄉是中華民族的優良傳統。中國人的精神內核裡始終都有不忘鄉愁、葉落歸根、團團圓圓的期盼，這是任何人任何勢力都割裂不了的。兩岸同胞是一家人，歡迎更多台灣鄉親來大陸找找自己家的祖地祠堂，看看自己家族的族譜，尋根祭祖，認祖歸宗。

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另一方面，對於大陸在提供兩岸人員往來便利方面推出哪些舉措，朱鳳蓮表示，大陸在做好疫情防控的同時，順應廣大台灣同胞呼聲，進一步優化調整涉台疫情防控措施。自4月1日起，兩岸客運航線執行由雙向要求旅客行前48小時內核酸檢測結果為陰性，調整為24小時內抗原檢測結果為陰性。據了解，目前島內做一次核酸檢測約需3000至4500元新台幣，折合人民幣約670至1010元；做一次抗原檢測僅需100至200元新台幣，折合人民幣約22至44元。

朱稱，這些務實舉措為兩岸同胞正常交流往來進一步提供便利，減輕往來兩岸人員經濟負擔。反觀民進黨當局，違背兩岸同胞願望，仍然對大陸居民赴台設置種種限制和障礙，對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵政策。「誰在設身處地為兩岸同胞著想、做實事，誰在處心積慮阻撓兩岸同胞交流、說空話，一目了然。」

現場有記者問及民進黨當局上台七年來，不僅島內「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」問題未見好轉，還再添「缺蛋、缺藥」問題，引發島內民怨。對此朱鳳蓮表示，民進黨當局為謀取一己私利，只顧政治惡鬥、罔顧民生需求，導致島內基礎設施落後，產業發展失衡，貧富差距擴大，民生物資供應缺口和物價暴漲時有發生，民生痛苦指數不斷攀升。事實說明，台灣經濟發展成果沒有惠及普通民眾。

朱又指，當前制約台灣經濟發展的因素，還有關鍵的第八缺，就是「缺安寧」。民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大威脅。沒有穩定的台海形勢、和平發展的兩岸關係，台灣就不可能有穩定、良好的投資、營商環境，就會直接影響島內經濟發展和台灣民眾切身利益。

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而就近日東部戰區組織三天環台島演習，朱鳳蓮表示，解放軍近期在台海及附近海空域組織實施一系列反制行動，是對「台獨」分裂勢力與外部反華勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

當前，「台獨」分裂勢力不斷謀「獨」挑釁，外部勢力加緊「以台制華」，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景。大陸為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。同時，廣大台灣同胞應進一步認識到「台獨」挑釁對兩岸關係和平發展與台海和平穩定帶來的嚴重危害，認清利和害、明辨是與非，站在歷史正確的一邊，與大陸一道堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護兩岸關係和平發展。

此外，有記者問及，近期傳出大陸方面有意再贈台大熊貓，台北市長蔣萬安日前表示這是一件很好的事情。對此朱鳳蓮表示，經向有關主管部門了解，台灣媒體有關報導不實。