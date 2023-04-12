稱｢子女是耐用消費品｣　內地專家：年輕人不生小孩是不對的

自推出「三孩政策」後，內地多地都發布配套措施鼓勵生育，惟全國23個省份去年生育率仍創下72年來新低。

有內地經濟學家近日直言，子女是長周期的消費品，是可以帶來長久回報的耐用消費品，因此「年輕人不生小孩是不對的」。



內地經濟學家陳文玲稱，年輕人不生小孩是不對的。（新浪財經）

周二（11日），2023中國國際消費品博覽會新浪財經之夜在海南海口舉行，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲表示，按照美國經濟學家加利·貝克（Gary Becker）的行為經濟學說，子女是消費品，子女是長周期的消費品，是可以帶來長久回報的耐用消費品。

陳文玲續稱，「所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。」

內地經濟學家陳文玲稱，子女是長周期的消費品。（視覺中國）

其後，專家相關言論引發廣泛熱議，網民評論：

「不是生孩子，是生韭菜。」

「先問問專家生了幾個？問問專家資產有多少。」

「計劃生育前一天還在抓超生，後一天就催你生多個。」

「這專家要不要去看看精神科。」

「張愛玲說，如果孩子的出生，是為了繼承自己的勞碌，恐慌和貧困。那麼，不生也是一種善良。」



除此之外，微博周三（12日）的熱搜榜單中，多個與結婚生子相關的話題上榜，包括「丁克的我想通了生孩子的意義」、「什麼原因阻礙了你生小孩」、「專家稱年輕人不生小孩是不對的」、「年輕人不結婚不生娃反促進寵物經濟」、「為什麼你到現在還沒談戀愛」、「專家建議有實力有擔當的人多生孩子」、「瀋陽三孩家庭每月發500元至孩子3歲」。