初中被拐賣15歲就生子　女子35年後提告人販子：要拔除心中那根刺

1987年，家住陝西省渭南市的郭麗（化名）在上學路上被人拐賣至山東菏澤，當時只有13歲的她被迫與李男生活，15歲不到就生下一名男孩。拐賣2年後，郭麗被解救回家，但曾被拐賣的經歷永遠無法抹掉。這些年郭麗努力工作拚命賺錢，但心中的痛苦連家人都無法體會。



35年過去，郭麗被拐賣一案經立案調查，將在明(19日)一審開庭。郭麗表示，自己將會出席一審。「以前沒有希望，現在有希望了。我會盡力追責。」郭麗希望，等到案子結束，她的心裡刺就能被拔掉，「我可以堂堂正正做人了。」



1987年初，13歲的郭麗正上初一，在上學路上遇到一男一女抱著孩子向她問路，她指路後喝了兩人給她表示感謝的飲料，誰知飲料加了安眠藥，郭麗沒喝幾口就失去意識。等到第二天醒來，已經在一趟火車上。兩人告訴她，他們去山東辦點事，帶她一起去，過兩天辦完事就回來。

中國電影《盲山》揭示婦女被拐賣後的悲慘遭遇，故事中的主角遭綁架後被賣給陝西秦嶺鄉村的村民，即使她前往當地派出所求救，但仍不獲受理。（《盲山》劇照）

郭麗迷迷糊糊記得，路上轉了幾趟汽車，兩人帶著她一路到了山東菏澤一家旅社。後來，郭麗被兩人交給一個李姓男子，帶到菏澤市胡集鄉一個村莊的住所內，她看屋內牆上貼了「喜」字，才反應過來，自己被拐賣了。

郭麗稱，接下來的約兩年時間裡，她被迫與李某某一家生活在一起，李男家人嚴格看管她，郭麗1988年6月生育一個男孩，那時她還有一個月才滿15歲。生下孩子後，李男家人的看管放鬆，1989年2月，郭麗找到機會帶著孩子跑到菏澤市公安局報案。

郭麗說，菏澤公安局當年打電話回胡集鄉確認事實後勸她先返回胡集鄉，承諾幫她和老家家人聯絡。她猶豫再三，留下老家的地址後，返回了李男的家。約一個月後，她的父親和民警來到胡集鄉，把她接回陝西老家，但她沒能帶走孩子。

拐賣事情在村裡傳開

回家後，郭麗重新結婚，育有一子一女。郭麗表示，回家約半個月後，李男去過她家一次，李南和郭麗的父母發生爭執後離開。從那以後，李男頻繁給她寫信，信被郭麗父母收起來，她也並不知道什麼內容。但頻繁的來信被村裡人發現，郭麗被拐賣還生了孩子的事情傳開了。

中國全國婦聯發文稱，在現代法治國家人民不應該是交易及奴役對象，建議在全國開展拐賣婦女案件清查行動。（Getty Images）

郭麗的丈夫對此不滿，常常和她爭吵。郭麗不願忍受這樣的生活，1997年和丈夫離了婚。從那之後，郭麗獨自一人四處打工，掙錢養家。但李男仍不斷寫信，她不堪其擾，2011年，郭麗在刷微博時看到民間打拐志願者「上官正義」經常發佈一些被拐賣兒童、婦女的資訊和被解救的新聞。

郭麗感覺「心裡頭又火了起來」，聯絡上官正義想尋求幫助。那時候，她沒想著追究李男的刑責。但留在李男家長大的兒子也給母親郭麗打電話，說他正要畢業找工作，父親被抓了會有影響。

郭麗向警方表示，希望警告李南，別讓李男再寄信來就好。這以後，李男頻繁的來信便停止了。2020年8月，郭麗從兒子處得知李男出車禍身亡。郭麗繼續追究當時拐賣她的人販子的責任。

郭麗被拐賣一案的立案通知書。(紅星新聞)

2022年3月立案告知書顯示，郭麗被拐賣一案符合立案條件，現已立案偵查。立案時距離郭麗被拐賣已過去了約35年。菏澤市牡丹區檢察院起訴書顯示，因涉嫌拐賣婦女罪，趙某某於2022年3月12日被刑拘，隨後牡丹區檢察院於7月7日對其提起公訴。

據了解，人販子趙某某曾多次因罪入獄。起訴書顯示，在1993年，他曾因拐賣人口罪被判有期徒刑4年；2003年因詐騙罪被判有期徒刑4年；2014年因詐騙罪被判有期徒刑1年9個月並處罰金10000元。

菏澤市牡丹區人民檢察院認為，被告人趙某拐騙未滿十四週歲的幼女予以出賣，情節嚴重，其行為觸犯了修訂前的《中華人民共和國刑法》第一百四十一條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以拐賣人口罪追究其刑事責任。

郭麗表示，自己將會出席本案一審，「以前沒有希望，現在有希望了。我會盡力追責。」被拐賣已經過了35年，郭麗希望在心中的刺能夠被拔除，自己能夠好好的生活。