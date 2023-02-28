全國政協委員：年輕人加班無暇生子　應加強監管企業8小時工作制

全國政協委員蔣勝男指出，加班是年輕人「沒時間生娃」的根本原因，即使政府出台補貼獎勵、延長生育假等相關措施，仍然是治標不治本。

蔣勝男建議加強監管企事業充分落實8小時工作制，不但對結婚率、生育率提升有促進作用，亦能對勞動者身心健康起到良好作為。



蔣勝男接受《中國新聞周刊》採訪時指出，超時工作問題已造成年輕人沒時間戀愛、沒時間育兒、沒有家庭時間，從而使得整個社會結婚率、生育率降低等情況出現。

面對生育率不斷下跌，儘管各級政府出台相關措施，例如離婚冷靜期、鼓勵二胎三胎、獎勵生育等，然而不解決因超時工作帶來的「沒時間生娃」、「怕失業不敢生娃」的根本原因，提升生育率的其他辦法都只能是治標不治本。

蔣勝男指出，加班是年輕人沒時間戀愛、沒時間生子的根本原因。（視覺中國）

全國兩會召開在即，蔣勝男將提出《關於加強勞動法對勞動者的休息權保護，對企事業單位八小時工作制的執行情況加強監督管理的提案》。

她指出，勞動者的權益保障和工作條件並未得到充分保障，一些單位和行業存在違反8小時工作制度的情況。她認為，超時工作、無償加班、「996」等問題，對於勞動者的身體健康和家庭生活造成極大影響，嚴重違背勞動法規的規定。

蔣勝男指出，一些公司甚至採取不合法的加班方式，例如以「動態優化」、「每月KPI增長」等以無限制的「業績」與失業、崗位邊緣化等掛鉤，讓職工「自願加班」、「避峰下班」等手段，不但逃避加班費用支付，更將勞動者加班時間模糊化以逃避法律責任。

她建議，充分落實八小時工作制，保護勞動者休息權、健康權。加強勞動法對勞動者的休息權保護，對企事業單位8小時工作制的執行情況加強監督管理。

她在提案中指出，充分落實8小時工作制，能夠對勞動者身心健康起到良好作為，可以讓勞動者自身有更多的休閒與學習時間，會讓整個社會更具活力、更具創意，對社會新動能起到開啟的作用。