傳國防大學前政委劉亞洲涉貪腐遭雙開　已移交軍隊司法系統

港媒《星島日報》13日（周四）引述不具名消息報道稱，在今年春節前後，解放軍國防大學前政委劉亞洲上將因涉嫌嚴重違法違紀遭「雙開」（開除黨籍、開除公職），中央軍委紀委已經完成調查，涉案金額巨大，劉亞洲已移交軍隊司法系統。



《星島日報》的報道又稱，2014年前山西前首富、前金業集團董事長張新明涉黑、洗錢被帶走調查，牽涉多名權貴，當時就傳出張新明出錢在港出版《劉亞洲國家思考錄》，並捐贈某個基金會達6000萬人民幣，該基金會與劉亞洲家族關係密切。

報道又指，由於劉亞洲的影響力大，軍隊已經展開清理「劉亞洲餘毒」，要求清理其「有害信息」。

另一家港媒《明報》在3月也曾引述不具名消息報道稱，劉亞洲身陷要案，被指涉嫌以基金會、協會等名義聚斂巨額財富，因涉嚴重經濟貪腐問題，或將遭當局重判「死刑緩期兩年執行」（死緩）刑罰。

劉亞洲是著名軍旅作家，經常撰文針砭時弊，著作豐富。（網絡圖片）

為前國家主席李先念女婿

根據資料，劉亞洲現年70歲，在1968年參軍，1997年起先後擔任原北京軍區空軍政治部主任、原成都軍區空軍政委、空軍副政委兼紀委書記等職。2009年12月任國防大學政委，2017年初退役。劉亞洲的夫人李小林是前國家主席李先念的女兒。

劉亞洲是著名軍旅作家，經常撰文針砭時弊，著作豐富，《我願意做自由思想的殉道者》等文章曾引起轟動，其著作包括九卷本《劉亞洲文集》、《劉亞洲軍事作品經典》等，其作品《兩代風流》曾獲第一屆解放軍八一文藝獎。

內地左派網站「紅色文化網」於昨日（12日）刊登署名「賀蘭峰」的長篇文章《劉亞洲要為誰「殉道」？》。（網頁截圖）

值得注意的是，內地左派網站「紅色文化網」於昨日（12日）刊登署名「賀蘭峰」的長篇文章《劉亞洲要為誰「殉道」？》，批評劉亞洲為「兩面人」，又批評其《戰略文集》，自始至終是崇美、媚美之詞，宣傳中華文明、中國文化全是糟粕，西方文明、西方制度才是民主自由與光明，共產黨一黨執政必然導致獨裁，西方民主選舉才是中國必由之路等思想。

該文又批評劉亞洲鼓吹西方民主制度，要從根本上動搖顛覆中共的執政地位；又批評劉亞洲力主「軍隊國家化」，試圖從根本上否定和改變中共對軍隊的絕對領導，抵制和反對軍委主席負責制。