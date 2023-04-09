中紀委巡視30家國企掀「反貪風暴」　能源領域成腐敗重災區

兩會之後，內地掀起大規模反貪風暴。

近日，中央紀委對包括中國核工業集團有限公司、中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司等在內的30家中管企業黨組開展常規巡視；對中國投資有限責任公司、國家開發銀行等5家中管金融企業黨委開展巡視。

據《中國新聞周刊》報道，數位專家解釋，當前中國紀檢面臨最大的挑戰和政務之一是經濟社會發展提供強有力的監督保障。由於國企在政治和經濟上的重要地位，因此成為此輪反腐的重點。此次反腐涉及領域包括航天工業、金融、汽車等，其中新能源領域備受關注。



3月19日至21日，是李希當選中共中央政治局委員、中央紀委書記後，首次外出調研，拉開國企反貪風暴序幕。

3月以來，根據中央紀委國家監委網站所公布的消息，已有數位國企官員被查，包括中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸在內的國有大行8人，以及中國鐵路南寧局集團有限公司副總經理黃瑋，中核集團核工業二〇八大隊原黨委書記、副大隊長郭志平，航空工業原總經濟師姚江濤，中國船舶集團華中光電技術研究所原所長陳福勝，中國石油天然氣股份有限公司煉油化工和新材料分公司高級副總經理陳俊豪等人。

相關閱讀：中行落馬董事長劉連舸被爆結過四次婚 更常夜晚叫女下屬「談心」

3月23日，中央紀委國家監委網站發布消息，6名央企領導人員被調查，其中5名來自能源央企，並集中在電力和電網系統。

他們分別是國家電投原黨組成員、副總經理夏忠，國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技有限公司原黨委書記、董事長徐志清，中國大唐電力燃料有限公司原副總經理張志剛，中國大唐北京大唐燃料有限公司原總經理盛曉明，以及國家電網特高壓事業部計劃處副處長曲輝。

能源領域成關注重點

值得注意的是，由於能源領域是國家重點投資領域，也屬於資本密集型行業，動輒數以百億計。因此能源領域一直是國企反腐的重點，公開資料顯示，十八大後落馬的央企中管幹部中，能源領域位居榜首，佔整個落馬央企領導數量的40％以上。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水指出，能源領域是國家重點投資領域，也屬於資本密集型行業，投資數額大，動輒數以百億計。能源領域腐敗問題的發生，不僅會損害黨和政府決策的權威性，降低能源政策的效力和執行力，甚至會干擾中央政府對能源產業的宏觀管理，影響國家經濟安全和穩定。

從中央紀委國家監委網站通報的相關案件可以看出，能源腐敗主要集中在資源、建設、工程等環節，表現為靠企吃企、設租尋租、關聯交易、內外勾結等形式，而且犯罪數額特別巨大。例如，中國華電集團原總經理雲公民收受財物共計折合人民幣4.6866億餘元，位居能源貪污金額之首，是能源領域的巨貪，最終判死刑緩期。

中國華電集團原總經理雲公民受賄4.6億元，判死刑緩期。（網絡資源圖）

在中國對能源安全的重視度不斷提升的當下，能源反腐極具重要性。中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉表示，「這些年來，一直未能對能源領域腐敗進行全面系統的整治，最近能源領域的腐敗案件的曝光，僅僅是一個信號，後續反腐力度可能會持續加大。」