杜兆才被免國家體育總局副局長職務　12天前因涉嚴重違紀違法受查

據人社部網站周四（13日）消息，國務院任免國家工作人員，免去杜兆才的國家體育總局副局長職務。



中央紀委國家監委網站曾於4月1日通報，「國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。」

公開資料顯示，杜兆才1960年3月生，曾任國家體育總局田徑中心主任，國家體育總局局長助理、黨組成員、中國足球協會黨委書記等，2018年任國家體育總局黨組成員、副局長、中國足球協會黨委書記，2019年當選中國足球協會副主席。

國務院任免國家工作人員，免去杜兆才的國家體育總局副局長職務。（中國足協）

自去年11月，國足原主教練李鐵，中國足球協會第十一屆執委會成員、原秘書長劉奕，中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮以及中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源等人先後被查。反腐在今年3月下旬以來持續，其中中國足協紀律委員會主任王小平、中國足協競賽部部長黃松於3月24日被查，曾任中國足協副主席、中超公司董事長的中國田徑協會主席于洪臣，及中超聯賽有限責任公司原總經理董錚於3月29日被查。

值得注意的是，今年2月14日，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源通報被查。之後杜兆才曾主持會議，強調中國足球協會黨委和中國足球協會堅決擁護、堅決支持紀檢監察機關對陳戌源進行審查調查。然而距陳戌源通報被查46天之後，杜兆才自己亦被通報受查。