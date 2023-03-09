浙江漁夫撈到1米長極瀕危江豚　放生後竟游回來「表示謝意」

浙江臨海一漁民近日捕獲一隻全身銀白色、頭部圓潤的特別物種，嚇得他趕緊放生。



事後，該物種的圖片在網絡曝光後，被專家鑑定為江豚，是內地重點保育動物，種群極度瀕危。

獲放生後還游回來「表示謝意」 點擊放大瀏覽影片截圖：

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據《極目新聞》報道，浙江臨海一名楊姓漁民3月5日早上，像往常一樣出海，沒想到，卻撈上來一個特別的物種。

楊男透露，當天捕撈上來的物種，在他們當地俗稱為「海豬」。他以前也曾誤捕過灰色的「海豬」，但第一次見到全身銀白色的，「牠的體長約1公尺，重八九十斤（約40-50公斤），一個人想搬動很吃力。」

楊男拍下的影片顯示，這頭「海豬」通體呈銀白色，頭部圓潤，在筐中不停地擺動著尾鰭。之後，他邊拍攝邊安排身邊的同事趕緊將其放生。

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「海豬」被放歸海中後，激起一陣水花，隨後在水中歡騰地游著。楊男朝牠喊道：「趕緊走，不要再回來了。」

這頭「海豬」究竟是何物種？有網友猜測可能是白海豚，也有浙江當地網友稱是江豚。楊男表示：「我從事漁業時間不長，有些物種捕撈上來，如果不認識就會及時放生，以前還曾誤捕過一條魚，後來說是中華鱘。」

6日上午，臨海市港航口岸和漁業管理局一工作人員表示，他們也得知了有漁民誤捕「海豬」後及時放生的消息：「經初步判斷，上述物種屬於江豚，係國家重點保護野生動物，牠們喜歡生活在鹹淡水交界的海域，我們臨海漁民每年都會誤捕上來一些水生野生動物，比如海龜、鱘魚等，但都會及時地進行放生。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】