雲南發現瀕危植物彩雲兜蘭　為國內唯一已知野生居群

近日，中國科研人員在雲南高黎貢山國家級自然保護區福貢段，發現國家一級重點保護野生植物彩雲兜蘭，是中國目前唯一已知的彩雲兜蘭野生居群。



《新華社》報道，為保護野生兜蘭屬植物資源，高黎貢山國家級自然保護區福貢管護分局工作人員，今年初對兜蘭屬植物開啟野外調查。

經過兩個月調查，工作人員於2月27日在保護區福貢段海拔1300多米的山坡草叢中，發現了一種野生的兜蘭屬植物。經中國科學院植物研究所蘭科專家鑑定，該植物被確定為極度瀕危物種——彩雲兜蘭。

中國科學院植物研究所研究員金效華介紹，彩雲兜蘭屬於蘭科兜蘭屬，僅分布於雲南西南部和緬甸北部等地，花期為每年12月至次年3月，是觀賞價值較高的名貴花卉。

從2004年起，金效華前往高黎貢山進行了上百次野外調查，在當地發現蘭科植物新種30多種，「但一直沒有發現野生的彩雲兜蘭。保護區的此次發現令人振奮！」。

彩雲兜蘭被世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為瀕危（EN）物種，在《中國高等植物紅色名錄》中被評估為極危（CR）物種，並被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ，禁止野生植株任何形式的國際貿易。