大陸16日將發氣象衛星劃「禁航區」　台媒：無關軍演，時長6小時

此前，《路透社》報道，中國大陸原擬16日至19日在台灣以北空域劃設「禁航區」。台灣交通部表示，經過抗議後，禁航時間改為16日上午9時30分至57分，縮短至27分鐘。禁航原因與航太活動有關。



台灣《中央社》報道，有國安人士今晚予以證實，中國大陸在台灣以北海空域劃設禁航區，是因為預計16日上午9時40分從甘肅發射「風雲三號G星」氣象衛星，屆時可能有火箭殘骸墜落至該禁航區，與軍演無關。不過，時長並非台灣交通部之前所稱的27分鐘．而是6小時，台灣交通部也已發布飛航公告。



報道稱，據中國航太新聞自媒體「國際火箭發射」微信公眾號今日發文，中國航天科技集團預定4月16日上午9時40分在甘肅的酒泉航天發射中心，用長征四號乙運載火箭發射名為「風雲三號G星」的氣象衛星。

報道稱，文章並附上中國大陸11日發出的服務電報（SVC）截圖顯示，4月16日至18日上午9時至下午2時（暫定）進行「航太行動」，影響區域為RCAA FIR（台北飛航情報區），時長為6小時。

越南軍事記者Duan Dang在Twitter發布一張酒泉航天發射中心預定16日發射火箭的軌跡示意圖，顯示中國大陸為此劃設3個禁航區，其中兩個在中國大陸西部境內，第3個禁航區就在台灣北部的台北飛航情報區內。

台灣交通部回應稱，中國大陸二單位公布時間不一致，經相關人士向福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

台灣交通部指出，民航局及航港局將於13日晚間9時發布飛航公告及航船布告週知海空運業者，避開中國大陸進行航太活動區域，該兩局屆時將24小時監控周邊海空域動態，以維航行安全。

福建海事局發布航行警告

此外，福建海事局今天（4月13日）中午發布航行警告稱，4月16日早上9時至下午3時，在東海4點連線水域範圍內「可能有火箭殘骸墜落」，禁止駛入。中國大陸發射火箭在台北飛航情報區劃設禁航區，應與這顆氣象衛星要放送的軌道位置有關。

中國航天科技集團此前發布，風雲三號G星是風雲三號系列首發降雨測量衛星，計畫2023年4月中旬發射。風雲三號G星將運行在非太陽同步傾斜軌道，主要用於降雨氣候學研究和災害性天氣系統強降水監測。