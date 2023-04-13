解放軍兩度「圍台」軍演　台灣失去和得到什麼？

東部戰區組織為期三天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，於4月10日宣告結束，這是繼去（2022）年佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）訪台後，解放軍針對台海形勢舉行的第二度「圍台」軍演。台灣官方批評大陸「故技重施」，民間則流露出「麻木無感」氛圍，然而不願上戰場的台灣社會，最欠缺的卻是對兩度軍演後，究竟失去和得到什麼進行評估和討論，從而被民粹政客帶往更加醉生夢死的境地。



美台濃情蜜意遮蓋掉一大事實

回顧去年佩洛西執意訪台後的動盪，可以看到華府精英從政要到智庫，無不更往台海「終有一戰」的認知一面倒。從而有絡繹不絕的政客飛赴台灣，熱衷推銷各種「全民皆兵」、「以小搏大」的戰爭方案，連人手一支AK47步槍的「巷戰」鼓譟都出現了。

問題是，把台灣打造為宛如刺蝟、豪豬般的「武器庫」之後，美國又將如何兑現其「保台」承諾？擺前眼前的現實是，美國加快將台灣晶片生產的人才和技術搬往其本土，如同《美國保守月刊》（The American Conservative）曾言「戰到最後一名烏克蘭人」，寄望台灣為美國利益戰到「最後一人」。

解放軍東部戰區於4月8日至10日舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為戰機在進行空中機動（4月9日攝）。（新華社）

在民進黨高層陸續發出「不能懷疑美國」的「指令」後，麥卡錫（Kevin McCarthy）也說，「有蔡英文在，台美關係只會更堅強」。然而這番台美政要彼此甜蜜的「愛情告白」背後，遮掩掉的卻是前一次解放軍「圍台」軍演，台灣實質上已經失去了過往宣稱的「海峽中線」，甚至連「領海」、「領空」等心理安全屏障都瀕臨突破邊緣的事實。

解放軍軍官分別從空中和海上以肉眼「看見台灣」，而民進黨官員除了痛批「認知作戰」之外「無能為力」，西方「民主國家」們亦對陸方劃設實彈操演「禁航區」不置一詞。換言之，透過第一次圍台軍演，中國大陸在統一台灣進程上的主權宣示，可說是往前邁了一大步。

台島東西海域主權宣示常態化

甫落幕的二度「圍台」軍演，為期時間不若前次，並以「模擬打擊」取代實彈射擊，台灣方面或感「不痛不癢」。不過，倘若把時間從演習開始的4月8日往前推到4月5日，便能察覺背後意義恐不如表面看到的如此簡單。

當時福建海事局宣告啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，稱可對台灣船隻「登船檢查」──由於海巡船在國際法上乃行使公務船艦，此舉即意味着「主權象徵」和「主權行為」。台灣軍事專家邱世卿在其Facebook寫道：「登船檢查是直接宣示台灣海峽主權。事實上，這比軍演還要嚴重」。

4月10日上午抵近台島花蓮外海的徐州艦編隊，隨行採訪的央視記者稱，「台島花蓮地區的島岸線、綿延起伏的山脈以及上面零零星星的建築物，清晰可見。」（微信公眾號／央視軍事）

除此之外，此輪三天軍演「曲終人未散」。4月11日東部戰區接續宣布，海軍艦艇持續位台島周邊海域開展實戰化訓練。從官方釋出的消息來看，054A型護衛艦首艦「徐州艦」，持續在台灣島以東海域執行戰備巡邏任務，央視還以畫面透露，可在「目視距離」內看到海岸線、山脈和建築物等。與此同時，052C型導彈驅逐艦「西安艦」，則在另一海域展開導彈超視距對海打擊訓練。

按東部戰區說法，結束演習任務隨即轉入「常態化訓練」。要是「徐州艦」等解放軍海軍船艦「常態化」於台灣東部外海「執行戰備巡邏任務」，而又有大陸海巡船在台灣海峽「常態巡弋」、甚至執行「登船檢查」，那麼，不只是冷戰時期遺留下來的「海峽中線」早已如無物，台灣兩側海岸亦透過此次「圍台」軍演，成為北京在國際上進一步宣示台灣主權歸屬的象徵。

西方烘托戰爭但和平未到絕路

可以看到，美國在台灣問題「切香腸」已切到盡頭，故麥卡錫原先大張旗鼓的訪台宣示，最後只能在眾所周知的原因下，退卻到加州與蔡英文舉行閉門會談。而中國在統一進程上的對美博弈，「切香腸」才正要揭開序幕，兩次「圍台」軍演完全說明了北京統一台灣的「百寶箱」裏，還有許許多多的工具沒有施展出來。

也是在這層意涵上，「圍台」軍演看似劍指台灣，雖然當中絕對有針對民進黨政府「親美向獨」的成分，但更大的意義在於，向美國和國際傳達出中國在台灣問題上不會妥協的「底線思維」。

東部戰區舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習於4月10日宣告完成，圖為殲-15艦載機從海軍「山東艦」起飛升空（4月9日攝）。（新華社）

4月7月馬英九結束歷史性的訪陸祭祖行返台，他在桃園機場的講話中，說了一句台灣難以迴避的現實：「我們（台灣）執政者持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇。」事實上，台灣可以從解放軍兩度「圍台」軍演得到一大啟示，那就是在西方對台海戰爭的烘托之下，「和平」並未走到絕路，和平還有多大的空間，選擇權其實是掌握在台灣人民自己的手中，而非虛無縹緲。

如果把馬英九訪陸行與圍台軍演對照來看，大陸對台「軟的更軟、硬的更硬」的政策路線，很明顯地體現出更具有針對性的「內外有別」。也就是說，兩岸回到以「一中」為基石的「九二共識」，就算過去被認為是「死結」的議題，都還有談的可能與空間，可以「軟的更軟」，否則馬英九也難以在大陸把「中華民國」掛在嘴邊。

對北京而言，兩岸問題矛盾和困難再多，那也是「自家」的事。這也是其藉由軍演的種種細節鋪陳，欲向國際社會傳達的重要訊號：一旦有外力要打破兩岸因內戰遺留至今的局面，那就是升級到了「反侵略」的意義，必須「硬的更硬」。

不願發生戰爭、不願人命葬送戰場，這或已可視為台灣社會超越藍綠難得的「共識」。既然如此，台灣在看到眼前戰雲密布之時，應該停下民粹「請戰」的喧囂，更為冷靜理性地思考，到底是誰一直要把台灣推向戰爭？台灣經歷被美國高官快閃寵幸的瞬間之後，是更安全還是更危險，得到更多還是失去更多？更值得反思的是，當眾人都在叫囂統一必然等於戰爭，且戰爭已到「退無可退」、「終須一戰」時，是否因此忘了已被煙硝味籠罩的「和平」，其實一直近在身邊發出召喚的聲音？