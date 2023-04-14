中國留學生登英國最高峰徒步失聯　救援隊疑發現屍體通知家屬辨認

據中國駐愛丁堡總領館官微消息，在倫敦一間大學就讀的中國留學生張某周二（11日）在英國本尼維斯山（Ben Nevis）徒步時失聯，蘇格蘭警方等多個部門事後開展搜救行動。而在周四（13日），警方在本奈維斯山發現一具男性屍體，但未確認身份，目前已通知家屬赴英辨認。



警方消息指出，張某26歲，身高5英尺8英寸（約173厘米），中等身材，留有黑色短髮。失蹤前，其身穿黑色夾克和褲子、黑灰色登山靴，並背有一個黑色帆布背包。

總領館指，警方連續三日出動高山搜救隊、直升機等人員裝備，並克服惡劣天氣、雪崩等困難抓緊搜救。而蘇格蘭山區地形複雜、天氣多變、氣溫不穩，加上春夏旅遊旺季將至，總領館提醒廣大在英中國公民在該地區旅遊時務必做好充分準備，加強風險意識，謹慎前往偏僻區域。

本尼維斯山。（搜狐）

至周四下午約3時30分，在本尼維斯山發現一具男性屍體。屍體身份尚未確認，現場並未發現明顯可疑情況，相關報告將送予檢察官。周五（14日），張某的多位同學透露，張某的父母將趕赴英國處理後續事宜。

據了解，本尼維斯山是死火山，也是英國最高峰，海拔1345米，每年吸引15萬人前往徒步旅行。