19歲中國留學生在美遭男友殺害　校方賠500萬美元籲重視伴侶暴力

2022年2月11日，一名19歲的中國女留學生董芷帆（音譯）在美國猶他州鹽湖城被殺，兇手是其同學兼男友王浩宇（音譯）。

日前，美國NBC NEWS報道稱，二人就讀的猶他大學(University of Utah)本周宣布，將向董芷帆的父母支付500萬美元和解金。



董芷帆死於鹽湖城一家汽車旅館的房間內，當地警方將案件定為家庭暴力殺人案。猶他大學去年7月發布的一份內部審查報告顯示，在董芷帆死前的幾周里，學校宿舍的工作人員多次忽視了她處於危險之中的跡象。

董芷帆的父母於周二（21日）在一份關於該協議的聲明中表示，在繼續哀悼女兒離世的同時，也感激能為女兒伸展正義邁出重要一步。「我們希望芷帆將被銘記，她的故事將激勵其他人幫助防止親密伴侶暴力，拯救校園和我們所有社區的生命。」

董芷帆與父母。（NBC News）

據美媒報道，26 歲的王浩宇已被監禁被控謀。但他稱無能力接受審判，並通過其律師拒不認罪。

在和解中，學校承認未能保護董芷帆，在應對導致她死亡的複雜情況方面，學校宿舍及住宿教育團隊存在缺陷，令董家遭受了巨大損失。校長Taylor Randall表示，這起謀殺提醒我們，親密伴侶暴力是一個超越國界、文化，並以多種方式體現的社會問題，沒有家庭能夠忍受孩子死於暴力，大學也將繼續努力，改善促進學生的健康和福祉。

猶他大學發聲明。（學校官網截圖）

董芷帆父母在去年7月的一次採訪中表示，學校對女兒的安全問題沒有及時做出回應，讓他們感到被欺騙背叛。「這是官僚主義的傲慢，對生命的蔑視，是不可原諒的錯誤。」

據猶他大學文件顯示，在董芷帆遇害前一個月，她曾通知學校宿舍管理人員，鹽湖警方在2日前逮捕了王浩宇，指控他在一次爭吵中襲擊了她。在董芷帆失蹤一個月後，宿管人員才通知校警。且記錄顯示，工作人員多次弄混二人名字，還錯誤地撥打了與王浩宇同名來自中國的另一名留學生電話。

猶他大學與董父母的和解協議已獲州長Spencer Cox批准，預計猶他州議會將在接下來的幾日內進行聯合決議投票，以批准該協議。

猶他大學在官方聲明中表示，和解協議旨在解決「針對該大學的未決法律索賠」，不包括任何來自州府撥款或學生學費的資金。經過內部審查，學校對三名宿舍員工給予紀律處分，另有兩人辭職。除經濟補償，猶他大學還表示將在校園內為董芷帆豎立一座紀念碑。