中國大陸16日在台灣北部劃設「禁航區」　外交部批：說法不準確

《路透社》報道，中國大陸原擬16日至19日在台灣以北空域劃設「禁航區」。台灣交通部表示，經過抗議後，禁航時間改為16日上午9時30分至57分，縮短至27分鐘。禁航原因與航太活動有關。



對於「禁航區」、「禁飛區」的說法，中國外交部發言人汪文斌4月14日回應例行記者會的外媒提問稱，按照慣例，民航部門提前發布航太活動影響空域的預告和通告，「禁飛區」這個說法是不準確的，相關空中交通服務部門應當據此採取措施保障飛行安全。



外交部例行記者會上，有記者提問，稱中國大陸的海事部門近日宣布周日（4月16日）將會在台灣島北部設立一個禁飛區，並且警告可能會有火箭殘骸的墜落。能否作出具體的解釋？

汪文斌對此表示，近期中方的民航部門和有關的海事部門都發佈了相關的通告，請向主管部門瞭解。按照慣例，民航部門提前發佈航太活動影響空域的預告和通告，旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全、負責任的做法。

汪文斌說，針對此次航太活動發佈的預告和通告，包含了可能影響的空域範圍。汪文斌指出，自己注意到，前期有報道指出說中方劃設了禁飛區，「這個說法是不準確的，相關空中交通服務部門應當據此採取措施保障飛行安全。」

福建海事局發布航行警告，4月16日（周日）上午9時至下午3時，東海部分水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域。

越南軍事記者Duan Dang在Twitter發布一張酒泉航天發射中心預定16日發射火箭的軌跡示意圖，顯示中國大陸為此劃設3個禁航區，其中兩個在中國大陸西部境內，第3個禁航區就在台灣北部的台北飛航情報區內。