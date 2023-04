01專訪｜台炒作大陸劃設「禁航區」　專家解讀：惡意破壞兩岸氣氛

大陸於4月10日宣布完成「圍台」軍演後,東部戰區持續位台島周邊海域開展實戰化訓練。《路透社》(Reuters)12日報道,指中國將於16日至18日在台灣北部劃設禁航區(no-fly zone),台灣官方隨即表態已提出抗議,還有台軍前高層表示,此舉是「中國大陸要抵進台灣做火力射擊」。



隨着事態漸趨明朗,台灣軍事評論家高雄柏接受《香港01》專訪時解讀,台灣方面炒作此「禁航區」話題,可能是有些人只看新聞標題而誤解了,或者有人惡意起鬨破壞兩岸氣氛。



《路透社》報道,指根據四名「知情人士」說法,中國將於4月16日至18日在台灣北部劃設「禁航區」,將干擾台灣北部飛航情報區(FIR),且將影響東北亞與東南亞之間約六至七成左右的航班。不過,路透社隨後調整表述方式,將「禁航區」修改為「中國計劃關閉台灣以北的空域」(China is planning to close the airspace north of Taiwan)。

路透社第一版報道出爐後,隨即牽動台灣方面對於兩岸關係的敏經神經。台交通部強調,已於12日向陸方表達「嚴正抗議」,指無理劃設將為該區帶來巨大風航風險,損害國際飛航權益。並表示經抗議後收到陸方通知,將管制時間改為16日上午9時30分至57分,歷時27分鐘。台交長王國材說明,將發布公告提醒可能經過禁航區的飛機與船舶注意並繞道。

台灣軍事評論家高雄柏對《香港01》分析,航太發射需要待各種準備工作完成後,才能確定日期並縮短禁航時間。他表示,台灣在此問題上,實沒必要「給自己加戲」,徒然成為不懷好意者的工具。(受訪者提供)

台防部12日亦表示,陸方劃設的禁航區距台灣北面85海里左右,位於民航要道,民航機數量多,包括往來日本、韓國、美國等。此外,台灣前空軍副司令張延廷在政論節目則認為,中國大陸是要抵進台灣做火力射擊,而且以後會常態性地在台灣周邊這麼做。

事實上,由於路透報道語焉不詳,台灣方面又有動作不小的抗議等反應,在陸方尚未公布完整訊息之前,令社會輿論將此舉與軍演產生聯想。台媒《聯合報》做出評論,指此事在台灣發酵,「隱然可見操弄閲聽人認知的斧鑿痕跡」,並批評台交通部使用「向中方抗議」等語,「措辭看似威風,實則自降身份反主為客,弄巧成拙,不可不慎」。

擁有美國維珍尼亞理工學院暨州立大學航太工程博士學位的台灣軍事評論家高雄柏回應《香港01》記者詢問,他表示台灣可能有些人只看新聞標題而誤解了,或者有人惡意起鬨破壞兩岸氣氛。

福建海事局4月13日發布東海具體禁航區域,指16日上午9時至下午3時該區域「可能有火箭殘骸墜落」。(微信公眾號/福建海事)

高雄柏說明,所謂三天不是連續三天全天禁航,而是每天只有固定時段禁航,即暗示了此為航太發射窗口。在最後氣象條件越來越有把握預報、發射準備工作也大致完成後,方能確定日期並縮短禁航時間。高雄柏也強調,日本、韓國等在此事上都沒出頭,台灣沒必要「咋呼」(虛張聲勢之意)給自己加戲,徒然成為不懷好意者的工具。

台灣中華戰略學會資深研究員張競在其Facebook亦有發文質疑,指路透社報道「四個中國大陸以外之官員(資訊來源),沒有一個能具名?最後必然是故弄玄虛」,他感嘆「還要操弄到何時?」

福建海事局官網於4月13日12時40分正式發出航行警告,內容指16日上午9時至下午3時,在東海以下四點連線水域範圍內可能有火箭殘骸墜落,禁止駛入。台媒隨即有評論稱,「大陸官方公布的禁航時間並非(台交長)王國材所說的27分鐘,而是6小時」。

具體禁航區域為:

A:26°05.58′N/123°20.52′E; B:25°42.30′N/122°55.50′E; C:26°32.94′N/121°57.06′E; D:26°56.40′N/122°22.08′E。