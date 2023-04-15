疑似歌手曲婉婷名下2房產被司法拍賣　母涉貪近3.5億被判無期徒刑

內地唱作女歌手曲婉婷的母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰，早前因涉嫌受賄、濫用職權，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。

據內媒報道指，疑似曲婉婷名下2套位於黑龍江省哈爾濱市的房產被司法拍賣，起拍價合共約450萬元（人民幣，下同）。



疑似曲婉婷名下2套位於黑龍江省哈爾濱市的房產被司法拍賣。（極目新聞）

據阿里資產司法拍賣顯示，位於哈爾濱市道里區富力江灣新城一期的兩套房產被法拍，資料顯示均「登記在曲婉婷名下」，當中一套起拍價為208.7221萬元、另一套起拍價為242.4101萬元。

值得注意的是，此「曲婉婷」與歌手曲婉婷同名，惟暫不確定兩者是否為同一人。

曲婉婷早年間曾因《我的歌聲裏》一曲成名，其母張明杰曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任。因涉貪金額近3.5億元，2021年11月17日，哈爾濱市中級人民法院對張明杰受賄、濫用職權案公開宣判，以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。2022年3月24日，黑龍江省高級人民法院二審公開宣判，並維持原判。

張明杰一案宣判後，曲婉婷多次在社交網絡發文，疑似為母親喊冤，從而引發爭議。