浙江落馬廳官曝迷信「風水大師」求升遷　受查後更辦「消災」法事

中央紀委國家監委近日刊文剖析浙江省金華市政協原黨組書記、主席陶誠華嚴重違紀違法一案。據介紹，陶誠華為求升遷，迷信「風水大師」，在聽聞自己被查後更請其在家中舉辦「消災」法事。



受查期間，陶誠華在懺悔書中寫道，通過江湖騙子，以輸送利益的方式求升遷，是他做得最錯、最蠢、最後悔的一件事；成為大搞權錢交易、收受他人所送財物共計2970餘萬元（人民幣．下同）的貪腐「蛀蟲」，根本原因在於廉潔堤壩長期滲漏不補，管湧不堵，最終導致全面決堤，不僅毀了自己平和體面的晚年生活，也毀掉了一個美滿溫馨的家庭。

據介紹，沒當過地方黨委「一把手」，是陶誠華認為的人生缺憾，也是事業追求的瑕疵。2018年，55歲的他愈發焦慮，彼時剛好得知「大師」朱某某可以調節命理，使人官運通達，遂通過牽線搭橋結識對方，後來更安排法事，並將朱某某所送寓意「升官」的木製「升」放在家中。

然而2019年上半年，朱某某謊稱自己有關係能幫助陶誠華謀求晉升，但需要2000萬元打點，鬼迷心竅的陶便向金華某房地產公司實際控制人方某某要錢，還漠視對方不要被騙的勸告。下半年，想盡快晉升的陶誠華繼續請朱某某助其已逝世的父親遷墳，在新墳墓處建造石亭、石塔，並做法事祈求官運順暢。

陶誠華迷信「風水大師」以求升遷。（極目新聞）

2020年，在聽聞自己被查後，陶誠華不但沒有反思，還將木製「升」等物品轉移至親戚家，更請朱某某在家中舉辦「消災」法事，以求逃避組織查處。陶誠華後來反思道，自己當時是病急亂投醫，膽大妄為到無所顧忌，不顧官德和人格，輕信一個江湖騙子，幻想靠「風水」求上位，更期望得到「神明」庇佑。他坦言，這是一劑劇毒，飲鴆止渴的後果，不僅害了自己，更給組織抹黑。

公開資料顯示，陶誠華1963年10月出生，1982年8月參加工作，1986年6月加入中國共產黨。曾任浙江省武義縣委副書記；磐安縣委副書記、縣長；金華市政府副秘書長、市政府辦公室黨組副書記、主任；金華市政府黨組成員、秘書長，市政府辦公室黨組書記、主任；金華市委常委、宣傳部部長；金華市委常委、副市長；金華市委副書記、政法委書記；金華市政協黨組書記、主席。

2020年11月，浙江省紀委監委對陶誠華涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。他2021年5月被「雙開」，12月在杭州市中級人民法院被以受賄罪判處陶誠華有期徒刑11年6個月，並處罰金200萬元；違法所得被予以沒收，上繳國庫。